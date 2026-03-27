Nach dem Auftakt der Sondierungsgespräche geht die Regierungsbildung offenbar weiter. Cem Özdemir und Manuel Hagel sprechen weiter – auch die große Runde dürfte sich wieder treffen.
27.03.2026 - 14:54 Uhr
Die Verhandlungen zwischen Grünen und CDU werden dem Vernehmen nach in diesen Tagen fortgesetzt. Nach Informationen unserer Zeitung gehen die Gespräche zwischen Cem Özdemir und Manuel Hagel im kleinen Kreis, teils unter vier Augen, weiter. Der SWR hatte zuerst darüber berichtet. Sprecher von Grünen und CDU wollten das weder dementieren noch bestätigten.