Noch ist unklar, wer Wirtschaftsminister in der neuen grün-schwarzen Koalition wird. ZEW-Präsident Achim Wambach adressiert eine klare Vorstellung an Cem Özdemir und Manuel Hagel.
23.04.2026 - 12:33 Uhr
Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat angekündigt, mit dem Land eine wirtschaftliche Aufholjagd starten zu wollen. Gemeinsam mit CDU-Landeschef Manuel Hagel hat er das Thema Wirtschaft in den Koalitionsverhandlungen ganz oben auf die Agenda gesetzt. Nach Einschätzung von Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, gäbe es auch keine Alternative: