Österreich wartet seit den Parlamentswahlen im September auf eine handlungsfähige Regierung. Nun könnte es – im zweiten Anlauf – zu einer sogenannten „Zuckerl“-Koalition kommen.

Michael Maier Michael Haug, 24.02.2025 - 17:04 Uhr

Das monatelange Hin und Her in der österreichischen Politik scheint beendet zu sein. Die konservative ÖVP, die Sozialdemokraten (SPÖ) und die liberalen Neos wollen nun doch eine gemeinsame Regierung bilden, wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen (parteilos) am Wochenende mitteilte. Es wäre eine so genannte „Zuckerl-Koalition“.