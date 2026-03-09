Noch ist es zu früh für eine Kabinettsbildung. Doch es kursieren schon Namen und es lohnt ein Blick auf die Vertreter von CDU und Grünen, die jetzt eingebunden sind.
09.03.2026 - 12:52 Uhr
Nach einer Wahlnacht steht zumindest mal eines fest: Grüne und CDU werden wohl wieder eine Regierung zusammen bilden, mit Cem Özdemir an der Spitze. Für Kabinettslisten ist es noch zu früh. Denn wer in der Regierung eine Rolle spielen wird, hängt auch davon ab, welche Partei welche Ressor ts besetzt – das ist Teil der Verhandlungen und passiert meist am Schluss. Doch an der Aufstellung für die kommenden Wochen lässt sich ablesen, wer auch in Zukunft mitreden könnte.