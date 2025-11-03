Keine Euro-Einführung, Nulltoleranz bei Migration, Rente mit 65: Das neue Koalitionsprogramm in Tschechien verspricht viel. Doch nun ist erst einmal der Präsident am Zug.
03.11.2025 - 13:40 Uhr
Prag - Einen Monat nach der Parlamentswahl in Tschechien hat der Milliardär und Ex-Ministerpräsident Andrej Babis ein EU-kritisches Regierungsbündnis mit zwei Parteien am rechten Rand geschmiedet. Seine rechtspopulistische ANO-Bewegung unterzeichnete in Prag einen Koalitionsvertrag mit der Autofahrerpartei Motoristen und der ultrarechten Freiheit und direkte Demokratie (SPD). "Wir werden viel Arbeit haben, wir sind bereit", sagte Babis. In ihrem Programm versprechen die künftigen Partner die Durchsetzung nationaler Interessen: "Wir wollen ein anderes Europa."