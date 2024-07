Zweiter Regierungsanlauf in Bulgarien ohne Erfolg

Zerstrittene Parteien, unklare Mehrheiten. Bulgarien hat nach der Neuwahl im Juni noch immer keine neue Regierung. Steht eine weitere Neuwahl bevor?

red/dpa 22.07.2024 - 14:48 Uhr

In Bulgarien ist auch der zweite von insgesamt drei möglichen Anläufen zur Bildung einer Regierung gescheitert. Das prowestliche liberal-konservative Bündnis PP-DB gab am Montag das von Staatschef Rumen Radew erhaltene Mandat zurück. In diesem Parlament könne keine stabile Mehrheit zustande kommen, sagte Fraktionschef Nikolaj Denkow.