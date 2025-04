Japan will US-Präsident Trump mit einem „Maßnahmenpaket“ besänftigen und so eine Senkung der von ihm verhängten Zölle erwirken. Die Lösung sei nicht, „stückweise“ vorzugehen, sagte Regierungschef Ishiba.

Japan will US-Präsident Donald Trump mit einem „Maßnahmenpaket“ besänftigen und so eine Senkung der von ihm verhängten Zölle erwirken. Die Lösung sei nicht, „stückweise“ vorzugehen, sagte Regierungschef Shigeru Ishiba am Montag. „Wir glauben, dass wir ein Maßnahmenpaket vorlegen müssen.“ Darin könnte etwa eine Vereinbarung zum Kauf von mehr Erdgas aus den USA enthalten sein.

In einem Telefonat mit Trump am Montag verständigten sich beide Seiten auf weitere Gespräche über die Zölle. Ishiba sagte, es sollten von den USA und Japan Kabinettsmitglieder benannt werden, die die Leitung der Gespräche übernehmen und die Gespräche dann fortsetzen sollen. Er habe Trump mitgeteilt, dass die Zölle die Möglichkeiten japanischer Unternehmen zu Investitionen in den USA schwächen würden.

Lesen Sie auch

Japan wurde im Zuge von Trumps umfassender Zollankündigung der vergangenen Woche mit einem Zusatzzoll von 24 Prozent belegt. Die außerdem seit Donnerstag geltenden US-Zölle auf Autos treffen die Wirtschaft des Landes ebenfalls schwer.

Ishiba nannte als möglichen Inhalt des Maßnahmenpakets ein auch von Trump genanntes Pipeline-Projekt in Alaska, das Erdgas aus dem hohen Norden an die südwestliche Küste des US-Bundesstaats transportieren könnte, um es anschließend per Schiff nach Ostasien zu bringen. Japan könne sich daran beteiligen. Nähere Angaben zu weiteren möglichen Zugeständnissen an die USA machte der Regierungschef nicht. Japan ist bereits der wichtigste ausländische Investor in den USA.

Welt an „Scheideweg“

Der Vorsitzende des einflussreichen japanischen Unternehmerverbands Keidanren sieht die Welt nun an einem „Scheideweg“. Die Welt sei dank des Freihandelssystems seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgeblüht. „Die treibende Kraft hinter diesem System sind die Vereinigten Staaten“, sagte Masakazu Tokura auf einer Pressekonferenz. Mit dem Richtungswechsel in Washington sei nun fraglich, „ob das Freihandelssystem überleben kann“.