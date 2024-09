Scholz und Selenskyj treffen sich am Freitag in Frankfurt am Main

Zu einem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es am Freitag in Frankfurt am Main kommen.

red/AFP 05.09.2024 - 18:16 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Freitag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. „Der Bundeskanzler trifft den ukrainischen Staatspräsidenten am Freitagnachmittag zu einem Vieraugen-Gespräch in Frankfurt am Main“, teilte ein Regierungssprecher in Berlin am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit.