Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung auf etwas gesetzt, an dem es in Deutschland zu oft mangelt: Zuversicht. „Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich, wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen“, sagte er. Das erinnert an den – wenn auch in einem ganz anderen Kontext gesagten – Satz der von Merz wenig geschätzten Angela Merkel: „Wir schaffen das.“ Und ist gerade deshalb gut.