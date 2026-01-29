Angesichts einer Neuordnung der internationalen Politik zwischen den Großmächten fordert der Kanzler von Europa mehr Selbstbewusstsein. Und ein anderes Auftreten.
Berlin - Kanzler Friedrich Merz fordert von Europa angesichts einer sich neu herausbildenden Welt der Großmächte mehr machtpolitisches Selbstbewusstsein. Die Europäer würden ihre Vorstellungen nur dann jedenfalls zum Teil durchsetzen können, "wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik lernen. Wenn wir selbst eine europäische Macht werden", sagte der CDU-Chef im Bundestag in einer Regierungserklärung zur Außenpolitik.