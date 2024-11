Gibt es bald eine Neuwahl des Bundestags? Oder bekommt die Ampel noch einmal die Kurve? Und wenn ja, wie? Ein Überblick über das, was in den kommenden Wochen passieren könnte.

Tobias Peter 04.11.2024 - 14:24 Uhr

Die Ampel steht am Abgrund – mal wieder. Dieses Mal ist es so ernst wie noch nie zuvor. FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner fordert in einem 18-seitigen Papier grundlegende Änderungen in der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, eine Aufweichung der bisherigen Klimaziele und Einsparungen bei Rente und Bürgergeld – das alles steht in scharfem Widerspruch zur Politik von SPD und Grünen. Hält die Koalition? Und was passiert, wenn nicht? Das sind die möglichen Szenarien.