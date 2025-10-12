Scheitert Frankreichs alter und neuer Premier ein weiteres Mal, sieht es für den Präsidenten schwarz aus. Und wohl auch für Frankreich.
Das Stück könnte von Molière stammen – wenn es etwas zu Lachen gäbe. Aber in Paris ist niemand mehr zum Scherzen aufgelegt. Konsterniert verfolgen die Franzosen, was sich in den Pariser Regierungspalästen abspielt. Der erste Akt des „Eingebildeten Präsidenten“ fand schon vor einer Woche statt, als Emmanuel Macron seinen treuen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Premier ernannte. 14 Stunden später trat der 39-jährige Liberalkonservative mit der Aura eines Bonvivants wegen interner Streitereien wieder zurück. Das war der zweite Akt. Der dritte versank im politischen Chaos. Dann, am späten Freitagabend, nominierte der Präsident einen neuen Premierminister – Sébastien Lecornu. „Ich habe keinen anderen Ehrgeiz, als uns aus dieser Situation zu befreien, die objektiv gesehen für alle sehr schwierig ist“, sagte Lecornu im Pariser Vorort L’Haÿ-les-Roses am Samstag. „Und dann helfen mir entweder die politischen Kräfte dabei und wir arbeiten zusammen – oder sie tun es nicht.“