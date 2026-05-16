Der jüngst von seinem Amt als Gesundheitsminister zurückgetretene Labour-Politiker Wes Streeting will Premierminister werden. In Sachen Brexit geht er deutlich auf Distanz zu seinem Ex-Chef.
16.05.2026 - 17:38 Uhr
London - Der kürzlich von seinem Posten als Gesundheitsminister zurückgetretene britische Politiker Wes Streeting will Premierminister werden. Er werde in einer Wahl um das Amt des Labour-Parteichefs gegen Regierungschef Keir Starmer antreten, bestätigte der 43-Jährige bei einem Auftritt in London.