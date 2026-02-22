Der wiedergewählte CDU-Chef Merz wertet den Parteitag als «klares Signal des Aufbruchs und auch der Geschlossenheit». Was folgt daraus nun für Wahlkämpfe, Reformdebatten und künftige Koalitionen?
22.02.2026 - 11:50 Uhr
Stuttgart - Rückendeckung für den Parteichef, harte Abgrenzung zur AfD und ein deutliches Bekenntnis zum Koalitionspartner SPD: Das sind die Kernbotschaften des Stuttgarter Parteitags, bei dem sich die CDU vor den fünf Landtagswahlen in diesem Jahr weitgehend geschlossen präsentierte. Entscheidungen über den Reformkurs der Partei wurden aber vorerst vertagt. Fünf Lehren aus dem zweitägigen Kongress in Stuttgart.