Regierungspläne Folgt!Kann die Aktivrente zur Arbeit im Alter motivieren?

Die Bundesregierung setzt in der Rentenpolitik auf Anreize statt auf Kürzungen. Das zeigt sich insbesondere bei der sogenannten Aktivrente, für die das Bundesfinanzministerium jetzt einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat. Kanzler Friedrich Merz hat bestätigt, dass sich die Koalition auf die Einführung des Instruments zum 1. Januar 2026 verständigt hat.

Was ist die Aktivrente? Ziel ist es, die Beschäftigten zum freiwilligen Arbeiten über die gesetzliche Renteneintrittsgrenze hinaus zu motivieren. Dann sollen sie einen Steuerfreibetrag in Höhe von 2000 Euro pro Monat erhalten. Demzufolge sollen 24 000 Euro Einkommen im Jahr aus nicht-selbstständiger Tätigkeit steuerfrei bleiben. Erwartet wird seitens der Regierung, dass jährlich rund 25 000 Senioren die Aktivrente nutzen werden.

Wie steht es um Selbstständige? Nach Angaben aus der Koalition soll die Aktivrente zunächst nur für Angestellte und Beamte gelten. Dies sei ein „Schlag ins Gesicht aller Selbstständigen“, die vorerst ausgenommen bleiben sollen, wie Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen (VGSD), kritisiert. Es „widerspricht klar dem Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes“. Verfassungsrechtlich sei es bereits problematisch, wenn Menschen über der gesetzlichen Altersgrenze steuerlich anders behandelt werden sollen als Jüngere. Wenn Menschen gleichen Alters jedoch aufgrund ihrer Selbstständigkeit im Alter unterschiedlich besteuert werden, sei dies „eine klare Form der Diskriminierung und Einschränkung der freien Berufswahl“. Steuerliche Anreize, im Alter weiterzuarbeiten, seien grundsätzlich etwas Positives – hiermit sende die Regierung Merz jedoch ein „fatales Signal für alle Selbstständigen und Unternehmer“.

Wie denken die Arbeitgeber darüber? Die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) korrigieren angesichts des Gesetzentwurfs ihre zuvor sehr kritische Einschätzung zu den Regierungsplänen. Das hat vor allem einen Grund: Die Aktivrente soll erst ab dem Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze, zurzeit 66 Jahre und vier Monate sowie perspektivisch mit 67 Jahren, genutzt werden können und nicht schon beim vorgezogenen Rentenbeginn. „Damit wird kein zusätzlicher Anreiz gesetzt, früher aufzuhören und steuerfrei weiterzuarbeiten“, sagte ein UBW-Sprecher unserer Zeitung. Wenn jemand etwa mit 65 in Rente gehe und gleich weiter arbeite, greife die Steuerbefreiung nicht – dies sei eine „deutliche Verbesserung zu den ersten Überlegungen“.

Ferner werde die Aktivrente relativ verwaltungsarm gestaltet. Wer 67 Jahre alt ist, bekommt sie – gleich, ob er schon eine Rente bezieht und wann er in Ruhestand getreten ist – ohne weitere Nachweise. Kurzum: das Instrument „kann durchaus einen Impuls für mehr Beschäftigung von Älteren setzen“, so der Sprecher. Allerdings einen nur sehr begrenzten Impuls: Denn die Fallzahlen werden mit jedem Lebensjahr der Betroffenen sinken. „So wird der Personenkreis, den man zusätzlich durch den Anreiz motivieren kann, überschaubar sein.“ Darüber hinaus führe der neue Weg zu Steuerausfällen, und Mitnahmeeffekte seien gut möglich. Schon jetzt gebe es Menschen, die über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten und zugleich eine Rente beziehen. „Die werden von 2026 an mit diesem Steuergeschenk beglückt, ohne dass dadurch ein Rentner mehr arbeitet.“ Die Neuerung sei erst dann gerechtfertigt, wenn dadurch so viel mehr neue Beschäftigung entsteht, dass die Steuerausfälle wieder ausgeglichen werden.

„Daher ist es richtig, dass dieses Gesetz nach drei Jahren evaluiert werden soll“, resümiert der UBW-Sprecher. Alles in allem bleibe es eine „Second-Best-Lösung“, weil sich die Regierung im Gegenzug nicht daran gewagt hat, die Frühverrentungsanreize etwa bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen.

Aus Sicht des Gewerkschaftsbundes (DGB) lösen „pauschale Steuervorteile für einige wenige“ nicht die generellen Probleme – dass die meisten Menschen nach dem Renteneintritt nicht weiterarbeiten würden, liege an ihrer Gesundheit, den Arbeitsbedingungen oder weil die Arbeitgeber sie nicht mehr beschäftigen wollen, heißt es.

Wie teuer wird die Aktivrente? Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) würden rund 230 000 abhängig Beschäftigte im Rentenalter direkt von der Aktivrente profitieren – eher die mit hohen Einkommen. Dies verursache jährliche Steuerausfälle von etwa 800 Millionen Euro. 75 000 weitere Rentner müssten in den Arbeitsmarkt eintreten, um mit zusätzlichen Steuer- und Beitragseinnahmen die Verluste auszugleichen.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, dass dem Fiskus jährlich 2,8 Milliarden Euro entgingen, wenn die Selbstständigen dabei wären. Ohne diese Gruppe reduzierten sich die „Aufkommenseffekte“ nunmehr auf 1,4 Milliarden Euro.

Den IW-Angaben zufolge haben Ende 2023 bundesweit etwas mehr als 600 000 Rentner und Selbstständige jenseits der Regelaltersgrenze weitergearbeitet. Der Großteil habe weniger als 24 000 Euro im Jahr verdient. Besonders viel hätten die Selbstständigen verdient: Mehr als die Hälfte der im Alter aktiven Selbstständigen habe ein höheres Erwerbseinkommen erzielt und im Schnitt rund 68 000 Euro im Jahr bekommen.