Während die Vorarbeiten für den Umbau der Sternkreuzung laufen, muss die Stadt auf Anordnung des Regierungspräsidiums ein Schild austauschen. Ein Bürger hatte eine Eilanfrage gestellt.
22.10.2025 - 17:00 Uhr
Im September 2026 sollen die ersten Autos über die fertig, dauerhaft umgebaute Sternkreuzung fahren – 2,5 Jahre nachdem das Provisorium eingerichtet wurde. Während die Verfüllungen der Fußgängerunterführung Schorndorfer Straße kurz bevorstehen, beschäftigte die Sternkreuzung in ihrer jetzigen Form jedoch noch einmal die Stadt und das Regierungspräsidium.