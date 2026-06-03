Die sächsische Hausfrau, die 1999 mit einem einzigen Wort ins kollektive Gedächtnis einging, ist gestorben. Regina Zindler, deren Name untrennbar mit Stefan Raabs Nummer-eins-Hit "Maschendroatzaun" verknüpft ist, verlor ihren Kampf gegen eine tückische Krankheit.
03.06.2026 - 17:09 Uhr
Regina Zindler ist am 5. Mai 2026 in ihrer Heimatstadt Zwickau gestorben. Die 78-jährige Sächsin, die durch ihren legendären Auftritt in der Sat.1-Gerichtsshow „Richterin Barbara Salesch" 1999 zur Kultfigur wurde, erlag einer schweren Krebserkrankung im Endstadium. Ihre Urne wurde wenige Tage nach ihrem Tod auf dem Hauptfriedhof Zwickau in einem anonymen Gemeinschaftsgrab beigesetzt – ganz wie es ihr Wunsch war.