In Plieningen will man nicht erst warten, bis der stadtweite Radverleih neu ausgeschrieben wird. Nach Ansicht des Bezirksbeirats soll die Entleihstation von Regio-Rad Stuttgart direkt vor dem Bezirksrathaus bei der Garbe möglichst bald ganz verschwinden. Die Parkplätze, die dafür belegt werden, sollen wieder für Autos nutzbar gemacht werden.

Auch in Plieningen werden immer weniger Räder ausgeliehen

Wie kürzlich bekannt wurde, steht Regio-Rad Stuttgart angesichts der hohen Kosten und der stadtweiten schwachen Nachfrage vor dem Aus. Der regionale Radverleih soll neu ausgeschrieben werden, sodass ab 2027 möglichst private Anbieter den Service in der Stadt übernehmen.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Sperrung der Scharnhauser Straße Der ADFC drückt aufs Tempo Die Fahrradlobby drückt bei der Sperrung der Scharnhauser Straße aufs Tempo. Der Straßenabschnitt zwischen Plieningen und Ostfildern soll Fahrradfahrern und ÖPNV vorbehalten sein – als direkte Folge der Eröffnung der neuen Südumfahrung Plieningen.

Obwohl direkt vor der Uni Hohenheim liegend, hatte auch bei der Radverleihstation vor dem Plieninger Bezirksrathaus, wo bisher bis zu zwölf blaue Regio-Räder auf Kunden warten, die Nachfrage zuletzt sehr zu wünschen übrig gelassen. Wie die Freien Wähler im Bezirksbeirat Plieningen jetzt beim Anbieter Regio-Rad Stuttgart ermittelt haben, seien 2024 dort insgesamt nur 282 Räder entliehen worden.

Diese Parkplätze nahe dem Bezirksrathaus sollen wieder Pkw zur Verfügung stehen. Foto: Torsten Schöll

„Das entspricht 0,77 Räder pro Tag“, erklärt Julian Körbel (Freie Wähler) in der vergangenen Sitzung des Bezirksbeirats. Die Fraktion brachte deshalb einen Antrag ein, mit dem erreicht werden soll, die Radverleihstation an dieser Stelle des Wollgrafwegs komplett zurückzubauen. „Hier müssen die vorherigen zwei Parkplätze wieder geschaffen werden, die die Bürger brauchen, um einzukaufen oder ins Rathaus zu gehen“, betont Körbel.

Das Gremiumsmitglied regt an, die Radverleihstation künftig direkt an die Fahrradabstellplätze vor der Stadtbahn-Haltestelle oder an den entsprechenden Radabstellplätzen an der Buswendeschleife anzudocken, „ohne, dass Parkplätze wegfallen“.

Maximal fünf Leihräder sollen bleiben

Weil sich gezeigt habe, dass die Radentleihstation für den Standort überdimensioniert sei, sollten künftig nur noch drei bis maximal fünf Leihräder angeboten werden, sagt Körbel. Gegen die Stimmen der Grünen im Bezirksbeirat wurde der Antrag mit großer Mehrheit angenommen.

In derselben Sitzung forderten die Freien Wähler zudem die Stadtverwaltung auf, die zahllosen beschädigten oder zurückgelassenen Fahrräder an den Abstellplätzen rund um die U-Bahn-Endhaltstelle in Plieningen zu entfernen. Köbel bezeichnete die Abstellflächen als „Schandfleck“.