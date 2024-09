Leben retten per App – neues Ersthilfe-Projekt in der Region Stuttgart

Bis in einem Notfall der Rettungswagen da ist, kann es Minuten dauern – für eine Reanimation ist das häufig zu spät. Ein neues Projekt soll nun die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislaufstillstand steigern.

Nina Scheffel 19.09.2024 - 10:51 Uhr

Etwa acht bis fünfzehn Minuten vergehen in Deutschland in der Regel, bis ein Rettungswagen am Unfallort eintrifft. Besonders im Falle eines Herz-Kreislaufstillstandes ist das zu lang.