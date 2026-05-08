Bei den Kommunalwahlen in England räumt die Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage ab. Für die regierende Labour-Partei von Premier Keir Starmer zeichnet sich ein desaströses Ergebnis ab.

dpa 08.05.2026 - 07:54 Uhr

London - Erste Ergebnisse der Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien deuten auf große Zugewinne für die Rechtspopulisten von Reform UK hin. Die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer muss hingegen schwere Verluste hinnehmen. Britische Medien spekulierten erneut über eine mögliche Ablösung des Regierungschefs durch seine Partei.