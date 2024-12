Das genossenschaftliche Kreditinstitut erweitert die Video-Beratung, behält aber überall zumindest SB-Filialen und zeigt sich optimistisch

Thomas K. Slotwinski 19.12.2024 - 18:01 Uhr

Wenn gegen Ende des kommenden Jahres ein Kunde in die Heimsheimer Filiale der Volksbank Leonberg-Strohgäu geht, wird er seine Beraterin am Bildschirm sehen statt am Schalter. Denn die Zweigstelle in der Schleglerstadt ist eine von vieren, in der die Gespräche künftig per Video geführt werden. In Zeiten, in denen ganze Konferenzen digital ablaufen, ist das nichts mehr Besonderes. Außerdem, so sagen der Volksbank-Vorstandschef Jürgen Held und sein Stellvertreter Wolfgang Ernst, könnte die tägliche Video-Beratung zeitlich länger angeboten werden.