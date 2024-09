Jörg Martin hat mehr als elf Jahre die Regionale Kliniken Holding geführt. Am 30. September ist Schluss. Diesen Donnerstag wird er feierlich verabschiedet. Aufsichtsräte sind nicht eingeladen. Für Gesprächsstoff sorgt auch sein Aufhebungsvertrag.

Karin Götz 09.09.2024 - 16:12 Uhr

Mit großem Bahnhof wird der Geschäftsführer der Regionalen Kliniken Holding (RKH) am Donnerstag in der Orthopädischen Klinik in Markgröningen verabschiedet. Zehn Grußworte sind vorgesehen. Auch Landesgesundheitsminister Manne Lucha lässt es sich nicht nehmen und schickt der Festgemeinde eine Videobotschaft. Die Prominenz überrascht nicht. Schließlich hatte Jörg Martin elf Jahre lang im größten Klinikverbund des Landes mit mehr als 8000 Beschäftigten das Sagen.