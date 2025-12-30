Wenn draußen Frost herrscht, locken drinnen sprudelndes Thermalwasser und duftende Saunen. Diese Übersicht stellt zehn Top-Bäder für Wellness und Erholung vor.
30.12.2025 - 18:03 Uhr
Gemeinhin spricht man vom „kühlen Nass“ – aber gerade in der kalten Jahreszeit findet man in Schwimmbädern und Thermen viel mehr als Abkühlung. Warmes Quellwasser, duftende Saunen und Wellnessanwendungen machen viele Bäder in der Region Stuttgart auch jetzt zum beliebten Ausflugsziel. Unsere Übersicht zeigt, welche zehn Bäder einen Ausflug wert sind.