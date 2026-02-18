Regionalgeschichte Münzfälschern drohte im Mittelalter der Scheiterhaufen
Wer Geld fälschte, wurde im Mittelalter mit dem Tod bestraft. Ein 456 Jahre altes Schriftstück dokumentiert Württembergs Probleme mit ausländischen Falschmünzern.
Im Sommer 1569 bekam nicht nur Samuel von Reuschach Post vom Landesfürsten. Darin warnte der württembergische Herzog Ludwig vor gefälschten Münzen, die im Fürstentum im Umlauf waren: Falschgeld, das über die Grenzen nach Württemberg gebracht wurde. Und das gefiel dem Landesherrn überhaupt nicht.