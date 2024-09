Der SGV Freiberg unterliegt in der Regionalliga Südwest mit 1:3 gegen die TSG Hoffenheim II nach einem Doppelschlag der Gäste in der Schlussphase.

Elke Rutschmann 02.09.2024 - 08:44 Uhr

Sechs Spiele, fünf Punkte, Rang 15. Das klingt ernüchternd und an manchen Standorten in der Fußball-Regionalliga würde man jetzt vielleicht einen Krisenstab einberufen. Nicht so beim SGV Freiberg, der am Samstag sein Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3 (1:1) verloren hat nach einem Doppelschlag der Kraichgauer in der Schlussphase der Partie.