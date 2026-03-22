Regionalliga Südwest: Bei Titelgewinn winkt Freiberger Team griechischer Wein

Aus dem Kabinengang des Trainingszentrums des SGV Freiberg wummert laute Musik, für die Leon Petö verantwortlich zeichnet. Sie trifft nicht unbedingt den Geschmack von Freiberges Coach Kusthrim Lusthraku, aber in diesem Moment erlaubt er seinem Team so ziemlich alles, denn seine Mannschaft hatte vor wenigen Minuten mit 2:0 (0:0) gegen Kickers Offenbach durch die beiden Treffer von Minos Gouras (gewonnen und sich die Spitzenposition in der Regionalliga Südwest zurückerobert, nachdem die SG Sonnenhof Großaspach mit dem Sieg am Freitag vorübergehend vorbeigezogen war. Die Spieler bekommen jetzt zwei Tage frei.