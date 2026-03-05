Regionalliga Südwest Gepusht von der neuen Heimat: Kunstschuss entscheidet Kampfspiel
Regionalligist SGV Freiberg baut seinen Vorsprung durch den 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen Eintracht Trier an der Tabellenspitze auf vier Punkte aus.
Manchmal muss man auch ein wenig egoistisch sein. Es war die 33. Minute im Kleiner Stadion in Nöttingen, als sich Freibergs Marco Kehl-Gomez die Kugel schnappte und zum Freistoß schritt. „Andere hätten auch gewollt, aber ich hatte ein gutes Gefühl“, beschrieb er später die Situation vor seinem Kunstschuss. Es war dann tatsächlich ein Traumtor, dass dem 33-Jährigen aus aus 22 Metern gelungen war und der entscheidende Treffer zum 1:0-Sieg der Freiberger gegen den SV Eintracht Trier.