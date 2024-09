Die Stuttgarter Kickers unterliegen mit 0:2 den Kickers Offenbach - und kassieren die erste Saisonniederlage in der Regionalliga.

red 14.09.2024 - 13:56 Uhr

Im Spitzenspiel in Offenbach kassieren die Stuttgarter Kickers mit 0:2 ihre erste Saisonniederlage in der Regionalliga. Die Blauen zeigen ein ordentliches Spiel, sind aber vor dem gegnerischen Tor nicht durchschlagskräftig genug. Mit dieser Niederlage müssen die Kickers den OFC auf drei Punkte an der Tabellenspitze davon ziehen lassen.