Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass man beim SGV Freiberg um die Spielfreigabe zittern musste, denn der Rasen im Stadion am Wasen ist seit Monaten in einem äußerst schlechten Zustand. Diesmal gab es kein grünes Licht für das Spiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Eintracht Trier. Auch der Trainingsplatz und der Kunstrasen sind am Wasen in keinem guten Zustand. „Um so beeindruckender ist es deshalb, wo wir stehen, und dass die Spieler die schwierigen Bedingungen ausblenden und nicht nach Ausreden suchen“, sagt Freibergs Trainer Kushtrim Lushtaku, der dennoch enttäuscht über die Absage ist, denn seine Formation war bestens auf den Re-Start vorbereitet.

Blickt man sich auf dem Trainingsgelände des Regionalligisten um, so gewinnt man schnell den Eindruck, dass derzeit nur die Mannschaft titelreif ist, die den Re-Start nach der Winterpause in die Regionalliga Südwest als Tabellenführer (41 Punkte) in Angriff nehmen wollte mit dem minimalem Vorsprung von einem Punkt auf den direkten Verfolger, der SG Sonnenhof Großaspach (40). Dahinter klafft schon eine kleine Lücke. Lushtaku hat aber auch noch den FSV Mainz 05 II und den SV Sandhausen auf dem Zettel. Jetzt greifen Spieler und Mannschaft erst am kommenden Samstag bei der TSG Balingen ins Spielgeschehen ein.

Trainer will sein Team emotional weiter mitnehmen

„Wir haben jetzt noch 14 Endspiele auf dem Weg zu einem möglichen Titel“, sagt Lushtaku. Zwei Tage vor dem eigentlich geplanten Duell gegen den Tabellenelften Trier lässt sich der Coach der Blauen einen Johannisbeerkuchen und einen Kaffee schmecken. Eine nicht so leichte Vorbereitung liegt hinter ihm und seiner Elf: Weil die Bedingungen in Freiberg so sind, wie sie sind, trainierte das Team vor dem Trainingslager in der Türkei, zwei Wochen auf dem Kunstrasenplatz beim A-Ligisten TSV 1899 Benningen.

In der Türkei arbeitete das Trainerteam an noch mehr Optionen in der Spielgestaltung: In der Hinserie lebte das Freiberger Spiel hauptsächlich von viel Ballbesitz, der Verlagerung über außen, um dann in 1:1-Situationen im Strafraum zu schaffen. „Jetzt haben wir auch das Spiel in die Tiefe und im Zentrum trainiert“, sagt Lushtaku. Auch die mangelnde Chancenverwertung in der Vorrunde und das nicht immer überzeugende Überzahlspiel im letzten Drittel war ein Thema. Er selbst achte inzwischen noch mehr auf Details und will die Mannschaft emotional weiter mitnehmen.

Auf der sportlichen Seite jedenfalls haben sie beim SGV Freiberg in der kurzen Pause alles getan, um auf Meisterschaftskurs zu bleiben. Zum einen kehrte der frühere Spordirekter Dieter Gerstung im Januar zurück auf seinen ehemaligen Posten, zum anderen kann der Klub drei Zugänge präsentieren, die dem Team sofort weiter helfen werden. „Wir freuen uns alle, dass Gerstung zurück ist. Er wird sich hauptsächlich um das Lizenzierungsverfahren für die 3. Liga kümmern“, sagt Kushtrim Lushtaku.

Der SGV Freiberg musste in der Vorbereitung auf den Benninger Kunstrasen ausweichen. Foto: Baumann

Der Coach selbst blendet für sich das Thema, Suche nach einer geeigneten Heimspielstätte für seinen Klub so gut wie möglich aus. „Ich fokussiere mich auf das rein Sportliche“, sagt der 36-Jährige. Im Winter hat er seine drei Wunschspieler bekommen. „Dieses Plus an Erfahrung haben wir noch gebraucht“, sagt er und verweist auf die Phase, als Kapitän Marco Kehl-Gomez vier Spiele lang gefehlt hatte und das Kollektiv den Ausfall nur schwer kompensieren konnte. Lushtaku freut sich über Mittelfeldspieler Nicklas Shipnoski, der von Waldhof Mannheim gekommen ist und in neun Jahren im Profifußball in 68 Zweitliga- und 133 Drittliga-Spielen auf dem Feld stand. Offensivspieler Minos Gouras, der vom FC Homburg kam, ist für Lushtaku „einer der besten Flügelspieler der Liga, wenn er seine Fähigkeiten abruft.“

Viel Konkurrenz auf den Flügeln und im Zentrum

In Freibergs Offensivabteilung herrscht jetzt viel Konkurrenz im Zentrum und auf den Flügeln. „Wir werden dann von Gegner zu Gegner schauen, was am besten passt“, sagt Lushtaku. Es sei toll, dass man so viel Qualität in den eigenen Reihen habe. Dazu zählt auch Abwehrspieler Florian Ballas (ehemals Jahn Regensburg), der der jungen Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Stütze sein soll. Der 1,96 Meter große Verteidiger soll nicht nur aus der Abwehr heraus das Spiel dirigieren, sondern auch bei offensiven Standards gefährlich werden.

Doch auf was wird es ankommen, um am Ende ganz oben zu stehen? „Ein guter Start ist wichtig, wir müssen geduldig bleiben und nicht zu weit träumen“, sagt der SGV-Trainer. Und er gibt seinen Spielern auch noch mit auf den Weg, dass ein Spiel eben länger als 90 Minuten dauern kann. In der Vorrunde hatten die Freiberger einige Punkte in der Nachspielzeit hergeschenkt. Das soll dann in Balingen nicht passieren.