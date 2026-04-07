Regionalliga Südwest Starke Geste von Herzensmensch Polauke
Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg besiegt die Stuttgarter Kickers vor 2500 Zuschauern mit 2:1. Coach Lushtaku moniert nur Chancenverwertung des Teams.
Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg besiegt die Stuttgarter Kickers vor 2500 Zuschauern mit 2:1. Coach Lushtaku moniert nur Chancenverwertung des Teams.
Viele Spieler in den blauen Trikots waren sich kurz nach 16 Uhr am Ostermontag gar nicht bewusst, dass sie gerade etwas Historisches vollbracht hatten: Zum ersten Mal seit 22 Jahren hatte der SGV Freiberg ein Liga-Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen. Und das vor der prächtigen Kulisse von 2500 Zuschauern im Wasenstadion.