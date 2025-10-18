Die Kickers kamen in der Regionalliga Südwest dank Marlon Faß zu einem 2:0 bei der TSG Balingen, wobei es wegen des Führungstreffers Diskussionsbedarf gab.
18.10.2025 - 16:52 Uhr
Rein orthografisch betrachtet hatten die beiden Gegner der Stuttgarter Kickers zuletzt im Namen nur den winzigen Unterschied eines Buchstabens. Und auch sportlich gab es nach dem 3:0 gegen den Bahlinger SC keinen großer Unterschied zum 2:0-Sieg am Samstag bei der TSG Balingen. „Für uns war zunächst einmal wichtig, dass wir unsere Auswärtsschwäche abgelegt haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. „Und letztendlich war es auch ein verdienter Sieg.“ Der schon zur Pause Bestand hatte.