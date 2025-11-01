Der SGV Freiberg ist nach fünf Spielen ohne Sieg aus dem Tritt geraten, befindet sich laut Kapitän Marco Kehl-Gomez aber nicht in einer Sinnkrise.
01.11.2025 - 09:00 Uhr
Die Rolle des Beobachters liegt Marco Kehl-Gomez so gar nicht. Drei Spiele musste der Kapitän des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg kürzlich unfreiwillig wegen einer Sperre pausieren. „Das waren keine schönen drei Wochen“, sagt der 33-jährige Antreiber des Wasenklubs, der auch beim Auswärtsspiel in Steinbach als Zuschauer dabei war. Man wolle der Mannschaft helfen, was die neue Perspektive von außen aber nicht erlaube. „Und dann bin ich von draußen auch noch viel ungeduldiger, als wenn ich selbst auf dem Platz stehe“, sagt der Mittelfeldakteur.