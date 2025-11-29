Freibergs Trainer Kushtrim Lushtaku geht in einer merkwürdigen Hinsmit neuem Mut in das Top-Duell der Regionalliga Südwest gegen den FSV Frankfurt.
29.11.2025 - 08:00 Uhr
Kushtrim Lushtaku kann sich nicht erinnern, dass seine Spieler schon einmal so gefeiert haben in dieser Runde, wie nach dem 2:1 am vergangenen Sonntag beim SC Freiburg II. „Nicht mal unsere neun Siege in Serie haben so eine Euphorie ausgelöst bei den Jungs“, beschreibt der Trainer des Regionalligisten SGV Freiberg die Szenen aus der Kabine im Breisgau. Acht Spiele hatten die Seinen davor nicht mehr gewonnen. Der Sieg wirkte wie ein Brustlöser und trug die Mannschaft auch durch die Woche. Der Trainer erzählt von einer fröhlichen, lockeren Stimmung bei den Trainingseinheiten.