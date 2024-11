Hilal El-Helwe hat in Malaysia und im Libanon, aber auch in Meppen Fußball gespielt – dort mit dem heutigen Nationalspieler Deniz Undav. Der viel Gereiste kann sich vorstellen, länger bei Regionalligist SGV Freiberg zu bleiben.

Elke Rutschmann 14.11.2024 - 11:54 Uhr

Morgens auf dem Weg zur Arbeit noch kurz Delfinen beim Schwimmen im Meer zuschauen und danach hungrige, freche Affen füttern. Das hört sich abenteuerlich an, gehörte aber zur schönen Routine des Fußballers Halil El-Helwe, als als er 2022 in der Malaysia Super League beim Penang Football Club spielte auf der Insel Batu Kawan, rund 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kuala Lumpur. Er hat dort eine andere Welt erlebt. „Die Menschen waren unheimlich offen, gleichzeitig passte die Infrastruktur perfekt“, sagte der Stürmer, der seit diesem Sommer für den Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg spielt. Beim Penang FC hat er vor 40 000 Zuschauern gespielt, im Stadion am Wasen sind es selten mehr als 300. Ein spannender Perspektivwechsel – und doch fühlt sich der 29-Jährige sehr wohl in seinem neuen Fußball-Kosmos in Freiberg. „Ich habe sehr viel gesehen und erlebt und würde jetzt gerne auch mal länger irgendwo bleiben“, sagt Halil El-Helwe.