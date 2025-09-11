Regionaltheater auf der Alb Zeitenwende im Lindenhof?
Seit 45 Jahren macht das Regionaltheater Lindenhof auf der Alb anspruchsvolles Theater auch in schwäbischer Sprache. Jetzt wird ein neuer Intendant gesucht.
Mit Franz-Xaver Otts Stück „Wenn nicht heut, wann dann“ arbeitete das Theater Lindenhof in diesem Sommer im Burladinger Ortsteil Melchingen nicht nur die Geschichte des Bauernkriegs 1525 auf. In „Zwölf Artikeln“ formulierten die Bauern im März 1525 das, was sie als ihre Rechte gegenüber den Herrschenden einforderten.