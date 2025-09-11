Regionaltheater auf der Alb: Zeitenwende im Lindenhof?

Mit Franz-Xaver Otts Stück „Wenn nicht heut, wann dann“ arbeitete das Theater Lindenhof in diesem Sommer im Burladinger Ortsteil Melchingen nicht nur die Geschichte des Bauernkriegs 1525 auf. In „Zwölf Artikeln“ formulierten die Bauern im März 1525 das, was sie als ihre Rechte gegenüber den Herrschenden einforderten.

Da ging es um Menschenrechte, um Mitbestimmung und Gerechtigkeit. All das sind Errungenschaften, die heute auch in Deutschland mehr denn je auf dem Spiel stehen. Mit der Produktion in der Regie von Dieter Nelle tourte das Ensemble des Regionaltheaters im Sommer durch Baden-Württemberg. Auch in der Villa Reitzenstein, dem Sitz der Landesregierung, war die Produktion zu sehen.

Politisches Theater mit historischem und sozialkritischem Tiefgang prägt seit 45 Jahren das Profil des Lindenhofs. Dabei hat die Bühne ihre eigene, unverwechselbare Ästhetik entwickelt. Was damals als Projekt engagierter Theaterlaien begann, hat sich nach den Worten von Intendant Stefan Hallmayer „immer mehr professionalisiert“.

Längst ist die Bühne bundesweit bekannt. Spieler der ersten Stunde und Gründer der Bühne sind Bernhard Hurm und Berthold Biesinger. Sie zeigen auch jetzt wieder beim Bauernkriegs-Spektakel neben den jungen Spielerinnen und Spielern das immense künstlerische Spektrum des Ensembles. Da trifft schwäbische Sprechkunst auf Hochsprache. Musik untermalt den faszinierenden Bilderbogen der Geschichte.

Nach 45 Jahren steht an der Bühne auf der Schwäbischen Alb eine Art Zeitenwende an. „Wir sind auf der Suche nach einer neuen Intendanz“, sagt Hallmayer. Bis zum Jahresende wolle man da eine Perspektive haben. Die Regionalbühne hat ein in Deutschland einmaliges Theatermodell entwickelt.

Mit 22 Partnerstädten realisieren die Theatermacher gemeinsame Projekte. Stefan Hallmayer wünscht sich, „dass es in unserem Sinne“ weitergehe. „Der Lindenhof ist ein Projekt der Selbstermächtigung“, fasst Hallmayer die Entwicklung zusammen. Es habe in den vergangenen Jahrzehnten unglaublich viel Arbeit gemacht. „Die finanzielle Lage von jedem Einzelnen war und ist angespannt“, sagt der Theaterchef. „Auch wenn es immer wieder schlaflose Nächte gab – die Kraft, für dieses Theater immer wieder über Grenzen zu gehen, resultierte stets aus der Sinnhaftigkeit dieser gewagten Unternehmung.“

Sie setzte nach den Worten des Intendanten Energien frei und stiftete Motivation. Der Traum habe die Künstlerinnen und Künstler stets beflügelt, und das auch in schweren Zeiten: „Wir sind ein Theater, das erst noch werden wird, das in jeder Phase den Status Quo hinter sich lassen wollte und unermüdlich neue Projekte, neue Spielorte, neue Allianzen und Partnerschaften, neue Formate, neue Möglichkeiten, auch neue Wege der Finanzierung aufgesucht hat.“ Die Lust, Neues zu wagen, steht für ihn im Fokus. Er beschreibt den Lindenhof als „ein Theater, das die Zukunft mitgestalten möchte.“

Gemeinsame Theaterprojekte mit 21 Partnerstädten

Das Bauernkriegs-Spektakel „Wenn nicht heut, wann dann?“ Foto: Ines Janas

Diese Neugier überträgt sich auf das Publikum, das der Bühne vielfach seit Jahrzehnten die Treue hält. Die Spielstätte auf der Alb ist nur über Aufstiegsstraßen in der Wald- und Felslandschaft zu erreichen. Schon auf dem Weg taucht man in eine andere Welt ein. Das Publikum kommt aus der Universitätsstadt Tübingen und aus der Region. Mit der ehemaligen Bogenhalle des Textilunternehmens Pausa in Mössingen hat der Lindenhof inzwischen auch eine Spielstätte im Tal, in der große Inszenierungsformate möglich sind. 2013 hat die Bühne dort Franz-Xaver Otts Stück über den Mössinger Generalstreik gezeigt. Mit Bürgerinnen und Bürger arbeitete das Ensemble da den Widerstand der Arbeiter gegen Hitler im Jahr 1933 auf.

Die Pflege der schwäbischen Sprachkunst soll erhalten bleiben

Die erste Lindenhof-Generation denkt in zwei Jahren ans Aufhören. Zumindest wolle man in die zweite Reihe treten, sagt Hallmayer. Er brennt mit 64 Jahren noch immer für seinen Traum eines ästhetisch anspruchsvollen Volkstheaters. „Wir sind sehr offen für Neues, aber wollen den Geist des Ensembles erhalten“, wünscht sich der Theaterchef von einer neuen Leitung. Der regionale Fokus solle ebenso erhalten bleiben wie die Pflege der schwäbischen Sprachkunst. Dieser Findungsprozess braucht Zeit. Seit 2011 wird das Theater als Stiftung geführt. Die ehemalige Scheuer des Lindenhofs haben die Theatermacher um einen Neubau erweitert, der 2,5 Millionen Euro gekostet hat. Eine solide Basis.

„Am Ursprung der Welt“ mit Linda Schlepps, Risno Hosennen und Hannah im Hof (von links). Foto: Kalle Kalmbach

Weichen für den Generationenwechsel hat die Leitung des Lindenhofs auch im Ensemble gestellt. Mit neuen Mitgliedern ist da ein wichtiger Schritt getan. Luca Zahn hat an der Royal Academy of Arts in London studiert und ist nun zurückgekehrt. Er ist im wenige Kilometer entfernten Herrenberg aufgewachsen. Rino Hosennen und Hannah im Hof kommen von der Züricher Hochschule der Künste. Sie sammeln am Lindenhof Erfahrung.

Stückentwicklung mit dem jungen Team

Mit der langjährigen Lindenhof-Spielerin Linda Schlepps hat das junge Team eine Stückentwicklung über Hebammen realisiert. Carola Schwelien hat „Am Ursprung der Welt. Von Hebammen und ihren Geschichten“ inszeniert. „Den Frauen eine Stimme geben, deren Sorgen niemand hört“, das hat die junge Künstlerin Hannah im Hof an der Produktion gereizt. Das Stück basiert auf Interviews mit Hebammen, die zunehmend unter dem wirtschaftlichen Druck des Gesundheitssystems leiden. Dass da Menschlichkeit auf der Strecke bleibt, fasst das Ensemble in tiefenscharfe Bilder.

Ein Herzstück der Arbeit sind die Projekte in den Partnerstädten. Mit Kommunen in Baden-Württemberg kooperiert die Bühne seit Jahrzehnten. In Filderstadt mündete diese Zusammenarbeit in ein Bürgertheaterprojekt zum 50-jährigen Bestehen der Reformstadt. Der sperrige Name „BeHaSiPoPl“ steht für die Stadtteile, die einst eigenständige Filderdörfer waren.

Für Alexander Frey, den künstlerischen Leiter der Filharmonie in Filderstadt, war das Projekt eine Chance, „mit den Menschen ihre Geschichten zu finden und diese auf der Bühne erzählen.“ Dafür hat er Vereine, Jugendgruppen und engagierte Menschen ins Boot geholt. Der Archivar Nikolaus Back setzte den historischen Rahmen. Regisseurin Claudia Rüll Calame-Rosset hat mit Laien und Profischauspielern ein partizipatives Format entwickelt, das auch künstlerisch überzeugte.

„Die Vielfalt der Gesellschaft“ will Hallmayer im Theater abbilden. Deshalb lenkt die Regionalbühne den Blick auch nach Europa. „Eines unserer wichtigsten Projekte für das Jahr 2026 ist eine Produktion, die wir mit unseren Theaterfreunden vom Kulturpalast in Krementschuk in der Ukraine und von Procede Cebre, einer Performancegruppe aus Vichy in Frankreich, vorbereiten“, sagt der Intendant. Er träumt von einem „Theater ohne Sprache“, das barrierefrei und somit überall gezeigt werden kann.