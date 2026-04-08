Ein Jugendlicher wird in einem Zug zwischen Reutlingen und Esslingen geschlagen, als er einen Streit zwischen zwei Fahrgästen beenden will. Die Bundespolizei sucht nach dem Täter.

Frederic Feicht 08.04.2026 - 13:36 Uhr

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Reutlingen und Esslingen verletzt worden, als er versuchte, einen Streit zu schlichten. Gegen 15.25 Uhr wurde der Jugendliche auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau aufmerksam, wie die Bundespolizei mitteilt.