Ein Jugendlicher wird in einem Zug zwischen Reutlingen und Esslingen geschlagen, als er einen Streit zwischen zwei Fahrgästen beenden will. Die Bundespolizei sucht nach dem Täter.

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Reutlingen und Esslingen verletzt worden, als er versuchte, einen Streit zu schlichten. Gegen 15.25 Uhr wurde der Jugendliche auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau aufmerksam, wie die Bundespolizei mitteilt.

 

Als der 16-Jährige die beiden Streitenden voneinander trennen wollte, soll ihm der unbekannte Mann wohl mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Täter verließ den Zug am Bahnhof Esslingen und flüchtete. Der Jugendliche erlitt durch den Schlag eine leichte Verletzung und wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0711 / 55 04 91 02 0 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden.