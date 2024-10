Ein bislang unbekannter Mann soll drei Minderjährige in einem Regionalzug von Stuttgart nach Ulm belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nina Scheffel 09.10.2024 - 12:16 Uhr

Zu einem Fall von Exhibitionismus ist es am Montag in einem Regionalzug von Stuttgart in Richtung Ulm gekommen. Drei minderjährige Mädchen waren betroffen.