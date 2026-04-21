Rehasport beim SV Fellbach: Theo Lorenz und Josef Buchmann halten sich fit – mit 93 und 96 Jahren

Richard Zimmer ist 75 und freut sich. Darüber, dass er es wieder einmal geschafft hat, die Grenzen, die ihn sein Körper ob seines Alters aufzeigt, ein wenig nach oben zu verschieben. „Das ist schön“, sagt der Senior. Möglich macht das immer wieder sein regelmäßiger Besuch in einem der vielen Reha-Kurse, die der SV Fellbach anbietet. Auch Dusan Kalabic nutzt eines dieser Angebote, „um die Muskeln zu stärken“. Der 66-Jährige spielt zwar beim TEV Fellbach noch Tennis bei den Herren 60/2 und ist entsprechend fit, weil das Training im Winter aber nur 14-tägig stattfindet, ist er mit seiner Frau in einem der Reha-Morgenkurse dabei, die in der Tennishalle des TEV und vor allem im Sportzentrum Loop stattfinden. „Es ist einfach auch ein schöner Ausgleich, und man startet gut in den Tag“, sagt er.