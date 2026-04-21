Rehasport beim SV Fellbach: Theo Lorenz und Josef Buchmann halten sich fit – mit 93 und 96 Jahren

Richard Zimmer ist 75 und freut sich. Darüber, dass er es wieder einmal geschafft hat, die Grenzen, die ihn sein Körper ob seines Alters aufzeigt, ein wenig nach oben zu verschieben. „Das ist schön“, sagt der Senior. Möglich macht das immer wieder sein regelmäßiger Besuch in einem der vielen Reha-Kurse, die der SV Fellbach anbietet. Auch Dusan Kalabic nutzt eines dieser Angebote, „um die Muskeln zu stärken“. Der 66-Jährige spielt zwar beim TEV Fellbach noch Tennis bei den Herren 60/2 und ist entsprechend fit, weil das Training im Winter aber nur 14-tägig stattfindet, ist er mit seiner Frau in einem der Reha-Morgenkurse dabei, die in der Tennishalle des TEV und vor allem im Sportzentrum Loop stattfinden. „Es ist einfach auch ein schöner Ausgleich, und man startet gut in den Tag“, sagt er.

Richard Zimmer und Dusan Kalabic sind derweil nur zwei von rund 850 Frauen und Männern im Alter von 20 bis 96 Jahren, die wöchentlich einen der rund 50 Reha- und Gesundheitssport-Kurse besuchen, die von 20 hoch qualifizierten Fachkräften geleitet werden. Das Angebot könnte größer nicht sein. Ob Diabetikersport, Koronarsport, Lungensport, Sport nach Schlaganfall, Rehasport Rücken oder viele mehr – beim SVF dürfte jeder fündig werden. „Was die Vielfalt betrifft, sind wir sicherlich die Nummer eins im Umland“, sagt Sabine Alber, die den Rehabilitations- und Gesundheitssport im SVF seit mehr als 30 Jahren leitet. Der Einstieg in die Kurse ist dabei niederschwellig. Loslegen könne man immer, außerdem gilt das Prinzip: Jeder macht mit, so wie er kann und wie es ihm guttut. „Es gibt sogar Stuhlgruppen“, sagt Sabine Alber.

Reha-Kurse haben auch einen sozialen Wert

Für viele der Teilnehmer gehen die Kurse aber weit über den gesundheitlichen Aspekt hinaus. „Je älter die Frauen und Männer sind, desto größer ist auch der soziale Wert“, sagt Sabine Alber. So würden sich noch viele nach der Stunde im Loop zusammensetzen, Kaffee trinken, plaudern und lachen. Und das sei ja auch für die Gesundheit wichtig, sagt die 60-Jährige. Außerdem würden Schicksale auch verbinden. Besonders zu beobachten im Kurs Sport nach Krebs, den es bereits seit 1987 gibt (damals nur für brustoperierte Frauen). „Wenn da mal jemand fehlt, wird sofort nachgefragt, was denn los sei.“

Seine 96 Jahre merkt man Josef Buchmann nicht an

Einer, der schon seit 23 Jahren regelmäßig in eine der Koronarsportstunden kommt, ist Josef Buchmann aus Oeffingen. Auslöser war eine Stentoperation im Jahr 2003. Dass der Senior bereits 96 Jahre alt ist, merkt man ihm nicht an, wenn man ihm bei den koordinativen und kräftigenden sowie die Ausdauer fördernden Übungen zusieht. „Wer rastet, der rostet“, sagt er lachend.

Theo Lorenz kommt regelmäßig mit seiner Frau

Nur unwesentlich jünger ist der 93-jährige Theo Lorenz, der gemeinsam mit seiner 86-jährigen Frau seit sechs Jahren regelmäßig in den Rehakurs Hüfte/Knie – gibt es seit 2010 – zu Regine Gaiser kommt. „Wir fühlen uns sehr gut versorgt, die Übungen sind immer sehr vielfältig“, sagt der einstige Schreinermeister, der nicht nur Arthrose in den Knien, sondern auch schon Hüftgelenksoperationen hinter sich hat. Die treibende Kraft, gibt er zu, sei seine Frau. Mit ihr geht er zusätzlich auch noch einmal in der Woche ins SoleBad nach Bad Cannstatt und macht jeden Morgen noch vor dem Aufstehen im Bett 15 Minuten Gymnastik. Dass die beiden Fellbacher bei schönem Wetter mit dem Fahrrad ins Sportzentrum Loop fahren, versteht sich von selbst. „Ich bin mir sicher, dass er uns ohne die regelmäßigen Sportstunden nicht so gut gehen würde“, sagt Theo Lorenz.

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten

Reha-Sport wird in der Regel von den Krankenkassen bezahlt und richtet sich an Menschen, die bereits in ärztlicher Behandlung sind – sowohl bei chronischen Erkrankungen, als auch nach einer postoperativen Reha oder bei Schmerzen durch Bewegungsmangel oder Abnutzung. Im Vergleich dazu bietet der SV Fellbach auch Gesundheitssportkurse an, die der Prävention dienen. Auch hier werden einige Kurs von den Krankenkassen bezuschusst.

Das Gesamtangebot der Reha- und Gesundheitssportkurse beim SV Fellbach findet sich im Internet unter www.svfellbach.de/sportangebote/rehasport/informationen oder www.svfellbach.de/sportangebote/gesundheitssport/informationen. Weitere Infos gibt es auf der Geschäftsstelle (montags 10-14 Uhr, mittwochs 11-13 Uhr bei Sabine Alber) oder im Sportzentrum Loop (dienstags 9 bis 12 Uhr und mittwochs 10-12 Uhr bei Regine Gaiser) oder per Mail an alber@svfellbach.de