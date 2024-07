Auf einem Gemüsefeld in Reichenau-Mittelzell geraten rund 100 Riedballen in Brand. Die Feuerwehr rückt aus und entdeckt daraufhin noch einen weiteren Brand.

shm 26.07.2024 - 08:32 Uhr

In der Nacht zum Freitag entdeckten Passanten kurz nach Mitternacht im Ortsteil Reichenau-Mittelzell (Kreis Konstanz) auf einem Gemüsefeld in Richtung Inntal ein Feuer und riefen die Feuerwehr zur Hilfe. Um 00:19 Uhr alarmierte laut Polizeiangaben die Integrierte Leitstelle Konstanz die Freiwillige Feuerwehr Reichenau per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten circa 100 Riedballen.