Feuerwerkskörper entzünden Mülltonne an Schule

Ein bislang och unbekannter Täter warf mehrere Feuerwerkskörper in Mülltonnen auf dem Schulgelände der Realschule in Reichenbach. Die Feuerwehr musste anrücken.

Sandra Hartmann 26.09.2024 - 11:53 Uhr

Eine Mülltonne auf dem Gelände der Realschule Reichenbach in der Schulstraße ist laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Brand gesetzt worden.