Paul von Hindenburg, Kriegsheld und Präsident der Weimarer Republik, ist demnächst nicht mehr Ehrenbürger Herrenbergs. Der Herrenberger Verwaltungsausschuss hat mehrheitlich für diese Empfehlung gestimmt, hauptsächlich mit der Begründung, Hindenburg habe mit der Stadt Herrenberg nichts zu tun.

Das ist gelebter schwäbischer Pragmatismus, und es war wirklich an der Zeit, diesen historischen Zopf abzuschneiden. Doch ganz so einfach, wie es sich die Herrenberger SPD in der weiteren Begründung ihres Antrages macht, ist es nicht. Legt man das Geschichtsverständnis des Schweizer Historikers Jakob Burckhardt zugrunde, dann muss man Personen aus ihren Zeitumständen heraus beurteilen.

Ulrich Stolte Foto: Stefanie Schlecht

Die SPD heute bezeichnete Hindenburg als Monarchist und Antidemokrat. Aber war er das wirklich? Hindenburg war maßgeblich daran beteiligt, dass Wilhelm II. abdankte. Wäre er wirklich der böse Antidemokrat gewesen, hätte er selbst die Weimarer Republik zerstören können, die Machtfülle dazu hatte er.

Der böhmische Gefreite

Für Hitler hatte Hindenburg zunächst nur Verachtung übrig. Er beschimpfte ihn als „böhmischen Gefreiten“ - wohl wissend, dass Braunau nicht in Böhmen liegt - und verhinderte 1932, dass er Reichskanzler wurde. Die neuere Geschichtsschreibung hat allerdings erwiesen, dass sich Hitler und Hindenburg annäherten, und dass Hindenburg in seinen letzten Lebensmonaten nicht dement war, sodass er wohl wusste, was er tat, als er 1933 den „böhmischen Gefreiten“ dann doch zum Reichskanzler ernannte.

Bemerkenswert ist es, dass die Herrenberger SPD aus Hindenburgs politischem Testament zitiert: „Ich danke der Vorsehung, dass sie mich an meinem Lebensabend die Stunde der Wiedererstarkung hat erleben lassen“, heißt es, und „mein Kanzler Adolf Hitler und seine Bewegung haben zu dem großen Ziele, das deutsche Volk (...) zur inneren Einheit zusammenzufassen, einen entscheidenden Schritt getan“. Sätze also, die nahe legen, Hindenburg sei überzeugter Nationalsozialist gewesen.

Franz von Papen schrieb Hindenburgs Testament

Dieses Testament hatte aber Hitlers Vizekanzler Franz von Papen verfasst, Hindenburg hatte es lediglich unterschrieben. Anders wie von den Nazis später verbreitet, hatte Hindenburg nicht empfohlen, dass Hitler sein Nachfolger würde, sondern sich tatsächlich für die Monarchie ausgesprochen. Für Hindenburg war das wohl die einzige Institution, die einen totalitären Führerstaat unter Hitlers Gnaden noch hätte verhüten können und man sieht: Bis auf sein Sterbebett hatte sich Hindenburg der totalen Nazi-Herrschaft entgegen gestellt.

Sehr richtig hat die SPD darauf hingewiesen, dass man nicht davon ausgehen kann, das System der Bundesrepublik werde die rechtsradikalen Parteien schon zähmen, die jetzt in den Startlöchern der Macht stünden. Diesem Irrtum unterlagen die bürgerlichen Parteien der Weimar Republik damals auch, als Hitler nach der Macht griff. Und vielleicht noch etwas gilt es zu verhindern: Dass es wieder eine Zeit geben wird, in der Deutschland Kriegshelden braucht.