Reichspräsident und Herrenberg Kommentar: Hindenburg ist durch
War der einstige Reichspräsident für das Nazi-Regime verantwortlich? Paul von Hindenburg muss aus seiner Zeit heraus beurteilt werden, meint unser Kommentator.
War der einstige Reichspräsident für das Nazi-Regime verantwortlich? Paul von Hindenburg muss aus seiner Zeit heraus beurteilt werden, meint unser Kommentator.
Paul von Hindenburg, Kriegsheld und Präsident der Weimarer Republik, ist demnächst nicht mehr Ehrenbürger Herrenbergs. Der Herrenberger Verwaltungsausschuss hat mehrheitlich für diese Empfehlung gestimmt, hauptsächlich mit der Begründung, Hindenburg habe mit der Stadt Herrenberg nichts zu tun.