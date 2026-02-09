Die Top Ten der Superreichen werden neu sortiert: Ein KI-Schub sorgt für Gewinner – und ein prominenter Tech-Milliardär verliert in wenigen Wochen zig Milliarden.
03.02.2026 - 09:39 Uhr
Die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt startet mit einem deutlichen Umbruch ins Jahr 2026. Zwar bleibt das Gesamtvermögen der Top Ten mit rund 2,6 Billionen US-Dollar auf ähnlichem Niveau wie zuletzt – innerhalb der Rangliste gab es aber spürbare Verschiebungen. Seit 1987 dokumentiert Forbes die größten Privatvermögen auf Basis öffentlich zugänglicher Daten zu Aktien, Unternehmensanteilen, Beteiligungen sowie Schätzungen von Immobilien- und Kunstwerten.