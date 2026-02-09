Die Top Ten der Superreichen werden neu sortiert: Ein KI-Schub sorgt für Gewinner – und ein prominenter Tech-Milliardär verliert in wenigen Wochen zig Milliarden.

Die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt startet mit einem deutlichen Umbruch ins Jahr 2026. Zwar bleibt das Gesamtvermögen der Top Ten mit rund 2,6 Billionen US-Dollar auf ähnlichem Niveau wie zuletzt – innerhalb der Rangliste gab es aber spürbare Verschiebungen. Seit 1987 dokumentiert Forbes die größten Privatvermögen auf Basis öffentlich zugänglicher Daten zu Aktien, Unternehmensanteilen, Beteiligungen sowie Schätzungen von Immobilien- und Kunstwerten.

An der Spitze bleibt Elon Musk mit großem Abstand – sein Vermögen steigt auf 775 Milliarden US-Dollar. Treiber sind vor allem seine KI- und Social-Media-Firma xAI Holdings, die im Januar frisches Kapital zu einer Bewertung von 250 Milliarden Dollar eingesammelt hat. Musk nähert sich damit der Marke von 800 Milliarden Dollar.

Hinter ihm profitiert vor allem Alphabet vom KI-Wettrennen: Larry Page bleibt die Nummer zwei, Sergey Brin schiebt sich auf Rang drei vor. Gleichzeitig zeigt die Liste, wie schnell sich Tech-Vermögen drehen können: Larry Ellison verliert nach einem Kursrutsch bei Oracle 34 Milliarden Dollar und fällt auf Platz sechs, Bernard Arnault büßt 26 Milliarden ein. Neu in den Top Ten ist außerdem Amancio Ortega, Gründer des Zara-Konzerns Inditex – damit sind erstmals seit Monaten wieder zwei Nicht-Amerikaner in der Liste.

1. Elon Musk – 775 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen : Tesla, SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter)

: Tesla, SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter) Wohnort : Austin, Texas

: Austin, Texas Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 54

Musk bleibt mit großem Abstand der reichste Mensch der Welt und steigert sein Vermögen im Januar um 48 Milliarden Dollar. Entscheidend ist vor allem der Wert von xAI Holdings, das im Januar 20 Milliarden Dollar einsammelte und nun mit rund 250 Milliarden Dollar bewertet wird. Zusätzlich profitiert Musk von steigenden Bewertungen bei SpaceX und Tesla – selbst ein Rückgang der Tesla-Jahresumsätze konnte die Entwicklung nicht stoppen.

2. Larry Page – 277 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Google / Alphabet

: Google / Alphabet Wohnort : Palo Alto, Kalifornien

: Palo Alto, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 52

Page bleibt die Nummer zwei und legt um 20 Milliarden Dollar zu. Alphabet profitiert weiter vom KI-Schub und steigenden Aktienkursen. Page ist weiterhin Aufsichtsratsmitglied und kontrollierender Anteilseigner. Medienberichten zufolge arbeitet er außerdem an einem neuen KI-Projekt namens Dynatomics, das sich auf Produktentwicklung und Fertigung konzentrieren soll.

3. Sergey Brin – 255 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Google / Alphabet

: Google / Alphabet Wohnort : Los Altos, Kalifornien

: Los Altos, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 52

Brin rückt auf Platz drei vor und steigert sein Vermögen um 18 Milliarden Dollar. Er ist wieder stärker in Alphabets KI-Strategie eingebunden und gilt als wichtiger Kopf hinter Gemini. Zuletzt sorgte außerdem eine große Aktien-Spende für Aufmerksamkeit: Brin meldete die Abgabe von Alphabet-Anteilen im Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar – vor allem an seine Stiftung Catalyst4, die Projekte zu neurologischen Erkrankungen und Klimaschutz unterstützt.

4. Jeff Bezos – 250 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Amazon, Blue Origin

: Amazon, Blue Origin Wohnort : Miami, Florida

: Miami, Florida Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 61

Bezos legt um acht Milliarden Dollar zu und bleibt auf Rang vier. Parallel wird er wieder operativer: Laut Berichten übernimmt er eine Führungsrolle beim KI-Startup Project Prometheus, das sich auf Engineering und Fertigung konzentriert und bereits Milliarden eingesammelt haben soll. Bezos hält weiterhin rund acht Prozent an Amazon und finanziert Blue Origin seit Jahren mit hohen Summen.

5. Mark Zuckerberg – 246 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) Wohnort : Palo Alto, Kalifornien

: Palo Alto, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 41

Zuckerberg steigt auf Platz fünf und gewinnt 19 Milliarden Dollar hinzu. Meta profitiert von einem Kursplus der Aktie. Zuckerberg führt den Konzern weiterhin als CEO und hält rund 13 Prozent der Anteile. Im Herbst war er zudem bei den WSJ Innovator Awards im Publikum, als Popstar Billie Eilish mit einem Spruch über Milliardäre für Gesprächsstoff sorgte.

6. Larry Ellison – 211 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Oracle

: Oracle Wohnort : Woodside, Kalifornien

: Woodside, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 81

Ellison ist der größte Verlierer des Monats: Sein Vermögen sinkt um 34 Milliarden Dollar, Oracle verliert an der Börse deutlich. Trotzdem bleibt Ellison in den Top Ten. Strategisch bleibt das Stargate-Projekt wichtig, mit dem Oracle zusammen mit OpenAI, Softbank und MGX KI-Infrastruktur in den USA ausbauen will. Außerdem hält Ellison über die Paramount/Skydance-Struktur weiter die Kontrolle über die Stimmrechte – Paramount liefert sich inzwischen einen Bieterstreit um Warner Bros. Discovery.

7. Bernard Arnault – 169 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : LVMH (Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon u.v.m.)

: LVMH (Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon u.v.m.) Wohnort : Paris

: Paris Staatsbürgerschaft : Frankreich

: Frankreich Alter: 76

Arnault bleibt auf Platz sieben, verliert aber 26 Milliarden Dollar. Die LVMH-Aktie gab im Januar deutlich nach. Der Luxuskonzern umfasst rund 70 Marken – von Louis Vuitton über Dior bis Sephora und Tiffany. Arnault bleibt der einzige Europäer in den Top Ten neben dem Neueinsteiger Amancio Ortega.

8. Jensen Huang – 166 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Nvidia

: Nvidia Wohnort : Los Altos, Kalifornien

: Los Altos, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 62

Huang bleibt auf Platz acht und legt leicht um vier Milliarden Dollar zu. Nvidia gilt weiterhin als Schlüsselkonzern im KI-Boom, weil die Chips des Unternehmens weltweit in Rechenzentren und KI-Systemen gefragt sind. Huang führt Nvidia seit der Gründung 1993 und hält rund drei Prozent der Anteile.

9. Amancio Ortega - 145 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen: Inditex (Zara)

Inditex (Zara) Wohnort: La Coruña, Spanien

La Coruña, Spanien Staatsbürgerschaft: Spanien

Spanien Alter: 89

Ortega kehrt in die Top Ten zurück und ist damit einer von zwei Nicht-Amerikanern in der Liste. Sein Vermögen sinkt zwar leicht um eine Milliarde Dollar, reicht aber trotzdem für Platz neun. Ortega besitzt rund 60 Prozent von Inditex, zu dem neben Zara auch Marken wie Massimo Dutti und Pull & Bear gehören. Seine Dividenden investiert er vor allem in Immobilien in Europa und Nordamerika.

10. Warren Buffett – 142 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen : Berkshire Hathaway

: Berkshire Hathaway Wohnort : Omaha, Nebraska

: Omaha, Nebraska Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 95

Buffett bleibt in den Top Ten, verliert aber sieben Milliarden Dollar. Ende Dezember gab er den CEO-Posten bei Berkshire Hathaway ab, bleibt dem Konzern aber als Chairman erhalten. Berkshire besitzt Dutzende Unternehmen, darunter Geico, Duracell und Dairy Queen. Buffett ist zudem Mitinitiator der Giving Pledge und hat nach eigenen Angaben bereits rund 65 Milliarden Dollar gespendet.

Und die reichste Frau der Welt?

Alice Walton, Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton, bleibt die reichste Frau der Welt. Zum 1. Februar 2026 wird ihr Vermögen auf 126 Milliarden US-Dollar geschätzt, damit liegt sie weltweit auf Platz 15. Ihr Vermögen stammt aus ihrem Anteil am Einzelhandelsriesen Walmart, den sie geerbt hat. Auch ihre Brüder sowie die Familie ihres verstorbenen Bruders John gehören zu den großen Anteilseignern.