Milliarden im Überfluss: Im September 2025 legt die Weltspitze der Superreichen erneut leicht zu. Doch während Google-Gründer Page und Brin kräftig gewinnen, rutschen andere wie Jensen Huang und Larry Ellison ab. Ein Franzose klettert auf Rang sieben.
05.09.2025 - 08:30 Uhr
Die Reichen werden reicher – doch nicht alle. Das zeigt die aktuelle Forbes-Liste der zehn vermögendsten Menschen der Welt. Seit 1987 verfolgt das US-Wirtschaftsmagazin, wer die größten Privatvermögen besitzt. Die Zahlen basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen zu Aktienbesitz, Unternehmensanteilen, Beteiligungen und Schätzungen von Immobilien- oder Kunstwerten.