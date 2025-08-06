Milliarden im Überfluss: Im Oktober 2025 steigt das Vermögen der Superreichen um 201 Milliarden Dollar. Musk nähert sich der Marke von einer halben Billion.
06.10.2025 - 14:35 Uhr
Die Reichen werden reicher – das zeigt die aktuelle Forbes-Liste der zehn vermögendsten Menschen der Welt. Seit 1987 dokumentiert das US-Wirtschaftsmagazin, wer die größten Privatvermögen besitzt. Die Berechnungen basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen zu Aktienbesitz, Unternehmensanteilen, Beteiligungen und Schätzungen von Immobilien- oder Kunstwerten.