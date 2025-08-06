Elon Musk kratzt an der halben Billion Dollar, Mark Zuckerberg verliert fast 30 Milliarden, und ein Computerpionier kehrt in die Top Ten zurück: Die neue Forbes-Liste zeigt, wie turbulent der Oktober für die Superreichen war.
05.11.2025 - 11:59 Uhr
Die Welt der Milliardäre bleibt in Bewegung – das zeigt die aktuelle Forbes-Liste der reichsten Menschen im November 2025. Gemeinsam bringen die zehn Vermögendsten nun rund 2,4 Billionen US-Dollar auf die Waage, rund 100 Milliarden mehr als im Vormonat. Seit 1987 dokumentiert das US-Wirtschaftsmagazin, wer die größten Privatvermögen der Welt besitzt. Grundlage sind öffentlich zugängliche Daten zu Aktien, Unternehmensanteilen und Beteiligungen sowie Schätzungen von Immobilien- und Kunstwerten.