Es gibt eine neue Nummer zwei unter den Reichsten der Welt. Wer aufsteigt, wer verliert – und wer überraschend zurückkehrt.
Die Forbes-Liste für Dezember 2025 zeigt erneut, wie stark die Vermögen der Superreichen vom Tempo der Tech-Branche abhängen. Insgesamt kommen die zehn reichsten Menschen der Welt wie im Vormonat auf rund 2,4 Billionen US-Dollar. Grundlage der Berechnungen sind öffentlich zugängliche Daten zu Aktien, Unternehmensanteilen, Beteiligungen und Schätzungen von Immobilien- oder Kunstwerten – eine Methodik, die Forbes seit 1987 anwendet.