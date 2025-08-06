Es gibt eine neue Nummer zwei unter den Reichsten der Welt. Wer aufsteigt, wer verliert – und wer überraschend zurückkehrt.

Die Forbes-Liste für Dezember 2025 zeigt erneut, wie stark die Vermögen der Superreichen vom Tempo der Tech-Branche abhängen. Insgesamt kommen die zehn reichsten Menschen der Welt wie im Vormonat auf rund 2,4 Billionen US-Dollar. Grundlage der Berechnungen sind öffentlich zugängliche Daten zu Aktien, Unternehmensanteilen, Beteiligungen und Schätzungen von Immobilien- oder Kunstwerten – eine Methodik, die Forbes seit 1987 anwendet.

Im Mittelpunkt der jüngsten Entwicklung steht ein klarer Trend: Ein AI-Wettrennen verschiebt die Gewichte unter den globalen Spitzenvermögen. Nach dem Start von Googles neuem KI-Modell Gemini 3 legte die Alphabet-Aktie zweistellig zu – und katapultierte Google-Mitgründer Larry Page erstmals in seiner Karriere auf Platz zwei der reichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen stieg im Monatsverlauf um 30 Milliarden Dollar. Auch Co-Founder Sergey Brin profitierte von dem Boom.

Am unteren Ende der Top Ten gab es ebenfalls Bewegung: Warren Buffett ist zurück. Die Aktie seiner Holding Berkshire Hathaway legte um acht Prozent zu, was sein Vermögen um neun Milliarden Dollar erhöhte und ihn wieder in die Liste brachte. Herausgefallen ist dagegen Steve Ballmer, dessen Vermögen um sechs Milliarden sank.

Wie schon seit Monaten stammen neun der zehn reichsten Menschen aus den USA. Einziger Europäer bleibt der französische Luxusunternehmer Bernard Arnault, der weiterhin Platz sieben hält.

1. Elon Musk – 484 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen : Tesla, SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter)

: Tesla, SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter) Wohnort : Austin, Texas

: Austin, Texas Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 54

Musk bleibt die Nummer eins der Welt, auch wenn sein Vermögen im Vergleich zum Vormonat um 15 Milliarden Dollar sank. Anfang November stimmten die Tesla-Aktionäre seinem umstrittenen Vergütungspaket zu – einem Deal, der ihm langfristig Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen könnte, falls Tesla extreme Wachstumsziele erreicht. Parallel dazu verhandelt Musks KI-Unternehmen xAI über eine neue Finanzierungsrunde, die den Firmenwert auf rund 230 Milliarden Dollar heben würde – mehr als doppelt so viel wie noch im Frühjahr.

Musk führt weiterhin Tesla und SpaceX, hält den Vorsitz sowie die technische Leitung von xAI und kontrolliert rund zwölf Prozent der Tesla-Aktien. Seine Anteile an SpaceX, das zuletzt mit 400 Milliarden Dollar bewertet wurde, liegen bei geschätzt 42 Prozent.

2. Larry Page – 262 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Google / Alphabet

: Google / Alphabet Wohnort : Palo Alto, Kalifornien

: Palo Alto, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 52

Page rückt im Dezember auf Platz zwei vor und erhöht sein Vermögen erneut um 30 Milliarden Dollar. Der Google-Mitgründer profitiert weiter vom starken Alphabet-Kurs und gehört inzwischen zu den größten Gewinnern des Jahres: Im Frühjahr lag er noch auf Rang sieben, zehn Jahre zuvor sogar auf Platz 19. Page sitzt im Aufsichtsrat der Alphabet-Holding, hält dort umfangreiche Stimmrechte und arbeitet Medienberichten zufolge an einem neuen KI-Startup namens Dynatomics, das sich auf die Automatisierung von Produktionsprozessen konzentriert.

Der jüngste Anstieg seines Vermögens hängt auch mit dem Ausgang eines zentralen US-Kartellverfahrens zusammen: Ein Gericht entschied im September, dass Google den Chrome-Browser nicht abstoßen muss – ein Urteil, das Alphabet spürbar Auftrieb gab.

3. Larry Ellison – 253 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Oracle

: Oracle Wohnort : Woodside, Kalifornien

: Woodside, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 81

Ellison rutscht im Dezember auf Platz drei ab und verzeichnet mit einem Minus von 67 Milliarden Dollar den größten Vermögensverlust des Monats. Die Oracle-Aktie brach zuletzt stark ein – fast 40 Prozent seit dem Rekordsprung im September –, nachdem Analysten Zweifel an den Margen im Cloudgeschäft äußerten und vor einer möglichen KI-Blase warnten.Das milliardenschwere Stargate-Projekt, bei dem Oracle, OpenAI, Softbank und der Fonds MGX den Aufbau neuer KI-Rechenzentren in den USA planen, bleibt eines seiner zentralen Zukunftsvorhaben. Ellison selbst führt Oracle seit 1977 und arbeitet heute als Chairman und CTO des Konzerns.

Seine Machtposition bleibt dennoch außergewöhnlich: Über den Zusammenschluss von Paramount und Skydance Media, den er gemeinsam mit seinem Sohn David orchestrierte, kontrolliert Ellison weiterhin rund 77,5 Prozent der Stimmrechte. Paramount gehört aktuell zu mehreren Bewerbern, die um eine Übernahme von Warner Bros. Discovery konkurrieren.

4. Jeff Bezos – 245 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Amazon, Blue Origin

: Amazon, Blue Origin Wohnort : Miami, Florida

: Miami, Florida Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 61

Bezos fällt im Dezember auf Platz vier zurück. Sein Vermögen sank um 10 Milliarden Dollar, nachdem die Amazon-Aktie im November schwächer abschnitt. Gleichzeitig sorgt er selbst für Schlagzeilen: Laut New York Times übernimmt der Amazon-Gründer erstmals seit seinem Rückzug als CEO wieder eine operative Rolle – als Co-CEO des neuen KI-Startups Project Prometheus, das bereits knapp sechs Milliarden Dollar eingesammelt hat und sich auf KI-gestützte Ingenieurs- und Fertigungstechnologie konzentrieren soll. Bezos bleibt Executive Chairman von Amazon und hält rund acht Prozent des Unternehmens. Seine Raumfahrtfirma Blue Origin bleibt ein weiteres Prestigeprojekt: Sie schickte zuletzt ein reines Frauenteam – inklusive Popstar Katy Perry und seiner Frau Lauren Sanchez – ins All.

5. Sergey Brin – 242 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Google / Alphabet

: Google / Alphabet Wohnort : Los Altos, Kalifornien

: Los Altos, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 52

Brin steigt im Dezember auf Rang fünf und erhöht sein Vermögen um weitere 27 Milliarden Dollar. Der Google-Mitgründer spielt weiterhin eine zentrale Rolle in Alphabets KI-Strategie und war an der Entwicklung des KI-Modells Gemini maßgeblich beteiligt. Brin sitzt im Aufsichtsrat der Konzernmutter und zählt zu den größten Anteilseignern des Unternehmens. Ende November machte er zudem mit einer Großspende Schlagzeilen: Brin verschenkte Alphabet-Aktien im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar, nahezu vollständig an seine gemeinnützige Stiftung Catalyst4, die Projekte im Bereich neurologischer Erkrankungen und Klimaschutz fördert.

6. Mark Zuckerberg – 222 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) Wohnort : Palo Alto, Kalifornien

: Palo Alto, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 41

Zuckerberg fällt im Dezember auf Rang sechs zurück. Sein Vermögen sinkt leicht um eine Milliarde Dollar, nachdem die Meta-Aktie erneut unter Druck stand. Der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp bleibt zwar das größte soziale Netzwerk der Welt, muss aber weiter hohe Kosten für seine KI- und Metaverse-Projekte schultern. Zuckerberg hält rund 13 Prozent an Meta und führt das Unternehmen seit der Gründung.

7. Bernard Arnault – 190 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : LVMH (Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon u.v.m.)

: LVMH (Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon u.v.m.) Wohnort : Paris

: Paris Staatsbürgerschaft : Frankreich

: Frankreich Alter: 76

Arnault bleibt im Dezember auf Rang sieben und steigert sein Vermögen um weitere sieben Milliarden Dollar. Der LVMH-Chef profitiert vom weiterhin stabilen Geschäft seines Luxuskonzerns, der rund 70 Marken umfasst – darunter Louis Vuitton, Dior, Sephora und Tiffany & Co. Arnault führt das Unternehmen seit Jahrzehnten und hat es zum weltweit größten Anbieter von Luxusgütern ausgebaut. Alle fünf seiner Kinder sind in Führungsfunktionen innerhalb des Konzerns aktiv, mehrere davon in Vorstandsposten oder an der Spitze einzelner Marken. Arnault war in den vergangenen Jahren mehrfach der reichste Mensch der Welt und bleibt 2025 der einzige Europäer in den Top Ten.

8. Jensen Huang – 154 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Nvidia

: Nvidia Wohnort : Los Altos, Kalifornien

: Los Altos, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 62

Huang bleibt im Dezember auf Platz acht, verliert aber 22 Milliarden Dollar an Vermögen. Nach dem historischen Höhenflug im Herbst geriet die Nvidia-Aktie unter Druck – obwohl der Chipkonzern im Oktober als erstes Unternehmen überhaupt die Marke von fünf Billionen US-Dollar Börsenwert erreichte. Huang führt Nvidia seit der Gründung 1993 und besitzt rund drei Prozent des Unternehmens. Der Konzern dominiert seit Jahren den Markt für Grafikprozessoren und ist inzwischen vor allem durch seine KI-Chips zum wichtigsten Akteur der Branche geworden.

9. Michael Dell - 152 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen: Dell Technologies

Dell Technologies Wohnort: Austin, Texas

Austin, Texas Staatsbürgerschaft: USA

USA Alter: 60

Dell steigt im Dezember auf Platz neun, obwohl sein Vermögen um zwei Milliarden Dollar zurückging. Der Unternehmer gründete sein Computergeschäft bereits mit 19 Jahren in einem Studentenwohnheim der University of Texas. Heute führt er Dell Technologies als CEO und Chairman – ein Konzern, der zu den größten IT-Unternehmen der Welt zählt.

10. Warren Buffett – 152 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen : Berkshire Hathaway

: Berkshire Hathaway Wohnort : Omaha, Nebraska

: Omaha, Nebraska Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 95

Buffett kehrt im Dezember in die Top Ten zurück. Sein Vermögen stieg innerhalb eines Monats um neun Milliarden Dollar. Das „Orakel von Omaha“ gilt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und führt Berkshire Hathaway weiterhin – noch bis zu seinem angekündigten Rückzug Ende 2025.

Buffett ist zudem Mitinitiator der „Giving Pledge“, die Milliardäre dazu aufruft, mindestens die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Er selbst plant, 99 Prozent seines Vermögens weiterzugeben und hat bereits rund 65 Milliarden US-Dollar gespendet, vor allem an Stiftungen seiner Kinder und die Gates Foundation.

Und die reichste Frau der Welt?

Alice Walton, Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton, verfügt über ein geschätztes Vermögen von 119 Milliarden US-Dollar und belegt damit weltweit Rang 15. Ihr Vermögen stammt aus ihrem Anteil am Handelsriesen Walmart, den sie von ihrem Vater geerbt hat. Auch ihre Brüder Rob und Jim sowie die Familie ihres verstorbenen Bruders John gehören zu den größten Anteilseignern des Konzerns und stehen ebenfalls auf der Forbes-Liste der Milliardäre.