Milliarden im Überfluss: Wer heute zur Weltspitze gehört, verdient sein Geld fast immer mit Tech. Doch ein Franzose mischt zwischen all den US-Milliardären noch mit.

Die Reichen werden reicher – besonders wenn sie ihr Geld mit Technologie verdienen. So lässt sich die aktuelle Forbes-Liste der zehn vermögendsten Menschen der Welt auf den Punkt bringen. Seit 1987 verfolgt das US-Wirtschaftsmagazin systematisch, wer die größten Privatvermögen der Erde besitzt. Die Zahlen basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen zu Aktienbesitz, Unternehmensanteilen, Beteiligungen und Schätzungen von Immobilien- oder Kunstwerten.

Für den August 2025 zeigt sich ein klares Bild: Acht der zehn reichsten Menschen kommen aus den USA und haben ihr Vermögen hauptsächlich im Tech-Sektor gemacht – etwa mit Firmen wie Tesla, Meta, Amazon oder Nvidia. Nur ein Europäer, der französische Luxusgüter-Mogul Bernard Arnault, schafft es unter die Top 10.

Spannend ist: Auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld legen viele der Superreichen weiter zu. Grund dafür sind starke Kursgewinne an der Börse, insbesondere bei großen Technologiewerten. Gleichzeitig zeigt sich: In dieser Liga geht es um enorme Summen – schon kleine Kursbewegungen können Vermögen um Milliarden verschieben.

Wer genau an der Spitze steht, wie viel diese Menschen besitzen und womit sie ihr Geld verdienen – das zeigt die aktuelle Forbes-Rangliste vom August 2025.

1. Elon Musk – 401 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen : Tesla, SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter)

: Tesla, SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter) Wohnort : Austin, Texas

: Austin, Texas Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 53

Trotz eines Rückgangs bei Tesla-Aktien bleibt Musk unangefochten an der Spitze. Seine Beteiligungen an Tesla, SpaceX und seinem KI-Startup xAI sichern ihm weiterhin den Thron. Der geplante Ausbau des Robotaxi-Geschäfts bei Tesla könnte seine Position langfristig festigen.

2. Larry Ellison – 299,6 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Oracle

: Oracle Wohnort : Woodside, Kalifornien

: Woodside, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 80

Oracle-Gründer Ellison verdiente im Juli satte 37 Milliarden Dollar, u. a. dank eines Kursanstiegs bei Oracle. Sein Einfluss reicht mittlerweile bis nach Hollywood – über seinen Sohn half er, die Übernahme von Paramount zu finanzieren.

3. Mark Zuckerberg – 266,7 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) Wohnort : Palo Alto, Kalifornien

: Palo Alto, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 41

Zuckerberg profitiert massiv von Metas starkem Quartalsergebnis. Die Aktie stieg Ende Juli um 11 %. Auch die aggressiven Investitionen in KI-Talente zahlen sich offenbar aus.

4. Jeff Bezos – 246,4 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Amazon, Blue Origin

: Amazon, Blue Origin Wohnort : Miami, Florida

: Miami, Florida Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 61

Der Amazon-Gründer bleibt unter den Top Five. Neben Amazon bringt auch sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin wieder Schlagzeilen – zuletzt mit einem medienwirksamen Allflug inklusive Popstar Katy Perry.

5. Larry Page – 158 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Google / Alphabet

: Google / Alphabet Wohnort : Palo Alto, Kalifornien

: Palo Alto, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 52

Der Google-Mitgründer profitiert vom starken Aufschwung bei Alphabet-Aktien. Seine Rolle bei Google ist zwar eher im Hintergrund, aber seine Macht bleibt durch Mehrheitsanteile unangetastet.

6. Jensen Huang – 154,8 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Nvidia

: Nvidia Wohnort : Los Altos, Kalifornien

: Los Altos, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 62

Der Shootingstar der Liste. Huang ist Chef von Nvidia – dem führenden Anbieter von KI-Chips. Das Unternehmen ist mittlerweile rund 3,9 Billionen Dollar wert. Huang selbst sagte, er habe in seiner Führungsriege so viele neue Milliardäre geschaffen wie kein anderer CEO der Welt.

7. Sergey Brin – 150,8 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Google / Alphabet

: Google / Alphabet Wohnort : Los Altos, Kalifornien

: Los Altos, Kalifornien Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 51

Auch der zweite Google-Gründer profitiert von der Alphabet-Rallye. Er ist wieder stärker im Tagesgeschäft aktiv, etwa bei der Entwicklung des KI-Chatbots Gemini.

8. Steve Ballmer – 148,7 Milliarden US-Dollar

Vermögensquellen : Microsoft, LA Clippers

: Microsoft, LA Clippers Wohnort : Hunts Point, Washington

: Hunts Point, Washington Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 69

Der Ex-Microsoft-CEO hält weiterhin große Anteile am Konzern, was ihm erneut ein Plus beschert. Nebenbei besitzt er das NBA-Team LA Clippers, dessen neues Heimstadion gerade eröffnet wurde.

9. Warren Buffett – 143,4 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : Berkshire Hathaway

: Berkshire Hathaway Wohnort : Omaha, Nebraska

: Omaha, Nebraska Staatsbürgerschaft : USA

: USA Alter: 94

Der legendäre Investor ist einer von zwei in den Top 10, deren Vermögen im Juli leicht zurückging. Trotzdem bleibt Buffett als „Orakel von Omaha“ eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Finanzwelt. Ende 2025 soll er sich als CEO von Berkshire Hathaway zurückziehen. Zu der Holdinggesellschaft gehören über 80 Unternehmen.

10. Bernard Arnault – 142,9 Milliarden US-Dollar

Vermögensquelle : LVMH (Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon u.v.m.)

: LVMH (Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon u.v.m.) Wohnort : Paris

: Paris Staatsbürgerschaft : Frankreich

: Frankreich Alter: 76

Der einzige Nicht-Amerikaner im Ranking. Der Luxus-König verlor einen Platz, konnte aber dennoch 4,5 Milliarden Dollar zulegen. Seine fünf Kinder arbeiten alle im Familienkonzern – die Nachfolge scheint gesichert.

Und die reichste Frau der Welt?

Auch das ist eine feste Größe in der Forbes-Liste: Alice Walton, Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton, belegt mit einem geschätzten Vermögen von 107 Milliarden US-Dollar Platz 16 im globalen Ranking. Damit liegt sie zwar deutlich hinter den Top Ten, bleibt aber seit Jahren eine der vermögendsten Frauen der Welt.