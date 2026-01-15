Reichweite dank Afrika-Cup Bilal El Khannouss und der Werbewert für den VfB
Bilal El Khannouss trumpft mit Marokko beim Afrika-Cup groß auf. Der Angreifer macht damit Werbung in eigener Sache – und für seinen Club, den VfB Stuttgart.
Bilal El Khannouss trumpft mit Marokko beim Afrika-Cup groß auf. Der Angreifer macht damit Werbung in eigener Sache – und für seinen Club, den VfB Stuttgart.
Es sind nicht selten Belanglosigkeiten, die auf Social-Media-Kanälen Verbreitung finden. Profifußballer machen da keine Ausnahme. So ließ VfB-Profi Bilal El Khannouss nach dem Einzug ins Finale des Afrika-Cups (Sonntag, 20 Uhr, gegen den Senegal) seine Fans wissen, dass man „den letzten Schritt nun gemeinsam gehen will“.