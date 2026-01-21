Reihe „Trunk und Trubel“ Von wegen „Dry January“ – Fellbachs Wengerter feiern DJ-Party im Flaschenlager
Die guten Vorsätze dürfen auch mal Pause machen: Startschuss für die neue Eventreihe „Trunk & Trubel“ bei den Fellbacher Weingärtnern.
Das neue Jahr ist gerade mal drei Wochen alt – und schon dürfen gute Vorsätze für 2026 aus Sicht der Fellbacher Weingärtner langsam auch mal Pause machen. Unter dem Motto „Forget Dry January – Drink Fine Wine“ lädt die bekannte Genossenschaft am Samstag, 24. Januar, zur ersten besten Party des Jahres in ihr Flaschenlager in der Kelter ein.