 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Von wegen „Dry January“ – Fellbachs Wengerter feiern DJ-Party im Flaschenlager

Reihe „Trunk und Trubel“ Von wegen „Dry January“ – Fellbachs Wengerter feiern DJ-Party im Flaschenlager

Reihe „Trunk und Trubel“: Von wegen „Dry January“ – Fellbachs Wengerter feiern DJ-Party im Flaschenlager
1
Im Sommer lockt in Fellbach „Die Fete“ die Massen in die Weinberge, jetzt im Januar findet die Party im Flaschenlager der Kelter statt. Foto: Nicklas Santelli (cf)

Die guten Vorsätze dürfen auch mal Pause machen: Startschuss für die neue Eventreihe „Trunk & Trubel“ bei den Fellbacher Weingärtnern.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Das neue Jahr ist gerade mal drei Wochen alt – und schon dürfen gute Vorsätze für 2026 aus Sicht der Fellbacher Weingärtner langsam auch mal Pause machen. Unter dem Motto „Forget Dry January – Drink Fine Wine“ lädt die bekannte Genossenschaft am Samstag, 24. Januar, zur ersten besten Party des Jahres in ihr Flaschenlager in der Kelter ein.

 

Wer sich am Silvesterabend feierlich Enthaltsamkeit, Verzicht und Askese geschworen hat oder unter dem Eindruck eines alkoholmäßig aus dem Ruder gelaufenen Jahreswechsels schlicht ein bisschen kürzertreten wollte, muss die Schlagzahl wieder erhöhen.

Der Eintritt ist frei, der Sound entspannt

Von 17 bis 24 Uhr treffen am Fuß des Kappelbergs feine Weine auf entspannte Beats: DJ Pellex sorgt für den Sound, während die Gäste eine vielfältige Auswahl an Weinen genießen können. Der Eintritt ist frei, das Ambiente entspannt – ganz nach dem Motto: Sip Happens.

Unsere Empfehlung für Sie

Freizeitpark in Kaisersbach: Neue Attraktion im Schwaben-Park: „Turbo Tonis Wäscheschleuder“ für Familien

Freizeitpark in Kaisersbach Neue Attraktion im Schwaben-Park: „Turbo Tonis Wäscheschleuder“ für Familien

Der beliebte Freizeitpark im Rems-Murr-Kreis bekommt eine innovative Neuheit. Die „Wäscheschleuder“ verspricht ein tolles Erlebnis für Kinder und Erwachsene.

Die Party ist zugleich der Auftakt der neuen Eventreihe „Trunk & Trubel“, mit der die Genossenschaft den Genuss und die Geselligkeit in unterschiedlichen Formaten erlebbar machen möchte. Neben vier größeren Events – darunter die Januar-Party im Flaschenlager oder ein Picknick am Kappelberg im Mai – stehen auch zahlreiche Aktionen und Verkostungen im Weinverkauf in der Neuen Kelter auf dem Programm.

Schon im Januar gibt es dort mehrere Highlights: Bereits über die Bühne ging eine Aktion rund ums Nixle, den alkoholfreien weißen Secco der Fellbacher Weingärtner. An diesem Mittwoch lädt die „Next Generation“ der Genossenschaft zum Tasting ihrer persönlichen Lieblingsweine ein, am Donnerstag folgt eine Spirituosenverkostung mit Produkten der Destillerien Rieger und Hofmeister. Ergänzt wird das Programm durch ein Gewinnspiel am Freitag.

Auch das Thema bewusster Genuss spielt eine Rolle: In der Neuen Kelter gibt es eine breite Auswahl an alkoholfreien und entalkoholisierten Getränken – als Begleitung für den Dry January, die Fastenzeit oder einen alkoholfreien Lebensstil. Ergänzt wird das Sortiment durch fruchtsüße, alkoholreduzierte Federle-Weine – für alle, denen der Januar dann doch zu trocken wird.

Für den Mittelweg beim Fasten gibt’s alkoholreduzierte Federle-Weine

Wer sich noch spontan mit Wein eindecken möchte, profitiert laut Geschäftsführer Florian Gruner von einer Aktion, bei der zusätzliche Flaschen beim Kauf größerer Mengen beigelegt werden. „ Mit Trunk & Trubel zeigen wir, dass Wein mehr ist als ein Getränk“, sagt er.

Weitere Themen

Reihe „Trunk und Trubel“: Von wegen „Dry January“ – Fellbachs Wengerter feiern DJ-Party im Flaschenlager

Reihe „Trunk und Trubel“ Von wegen „Dry January“ – Fellbachs Wengerter feiern DJ-Party im Flaschenlager

Die guten Vorsätze dürfen auch mal Pause machen: Startschuss für die neue Eventreihe „Trunk & Trubel“ bei den Fellbacher Weingärtnern.
Von Sascha Schmierer
Digitaler Rems-Murr-Kreis: Schorndorf stellt freies WLAN ein – das sind die Gründe

Digitaler Rems-Murr-Kreis Schorndorf stellt freies WLAN ein – das sind die Gründe

Erst verschoben, jetzt umgesetzt: Schorndorf hat das stadtweit verfügbare freie WLAN eingestellt. Doch punktuell gibt es weiterhin kostenloses Internet.
Von Marie Part
Kritik von Diakonie Stetten: Stuttgarts OB Nopper verteidigt sich nach „Schlaraffenland“-Eklat

Kritik von Diakonie Stetten Stuttgarts OB Nopper verteidigt sich nach „Schlaraffenland“-Eklat

Nach scharfer Kritik aus der Behindertenhilfe wehrt sich Stuttgarts OB Nopper: Seine „Schlaraffenland“-Aussage sei aus dem Zusammenhang gerissen. Die Debatte hat aber Fahrt aufgenommen.
Von Frank Rodenhausen
Comeback im Schwäbischen Wald: „Pünktlich zum 1. Mai“ – Welzheim rechnet fest mit der Rückkehr der Waldbahn

Comeback im Schwäbischen Wald „Pünktlich zum 1. Mai“ – Welzheim rechnet fest mit der Rückkehr der Waldbahn

Starkregen, Erdrutsche, Genehmigungen: Die Sanierung der Bahnstrecke war ein Kraftakt. Nun läuft alles auf die Wiedereröffnung im Mai hinaus.
Von Frank Rodenhausen
Brezel-Umfrage im Rems-Murr-Kreis: Auf der Suche nach dem Geheimtipp: Wer backt die beste Brezel?

Brezel-Umfrage im Rems-Murr-Kreis Auf der Suche nach dem Geheimtipp: Wer backt die beste Brezel?

Die Brezel ist ein echtes Stück Heimat. Doch welche Bäckerei im Rems-Murr-Kreis macht das beste Laugengebäck? Stimmen Sie jetzt ab und verraten Sie uns Ihren Favoriten.
Von Sascha Schmierer
Freizeitpark in Kaisersbach: Neue Attraktion im Schwaben-Park: „Turbo Tonis Wäscheschleuder“ für Familien

Freizeitpark in Kaisersbach Neue Attraktion im Schwaben-Park: „Turbo Tonis Wäscheschleuder“ für Familien

Der beliebte Freizeitpark im Rems-Murr-Kreis bekommt eine innovative Neuheit. Die „Wäscheschleuder“ verspricht ein tolles Erlebnis für Kinder und Erwachsene.
Von Phillip Weingand
Betroffene Fellbacherin informiert: Wenn der Betreuer zum Betrüger wird und demente Senioren um ihr Geld bringt

Betroffene Fellbacherin informiert Wenn der Betreuer zum Betrüger wird und demente Senioren um ihr Geld bringt

Eine Fellbacherin hat den Missbrauch von Vollmachten bei ihrer dementen Mutter erlebt und engagiert sich bei der Initiative Vollmachtmissbrauch. Sie erklärt, was Angehörige tun können.
Von Eva Schäfer
Verkehr in Fellbach: Radfahrer in der Bahnhofstraße: Derbe Sprüche und gefährliche Situationen

Verkehr in Fellbach Radfahrer in der Bahnhofstraße: Derbe Sprüche und gefährliche Situationen

Auf der Bahnhofstraße kommt es oft zu Konflikten zwischen Autofahrern und Radelnden. Eine Analyse unserer Datenredaktion zeigt, dass Radler dort sehr häufig an Unfällen beteiligt sind.
Von Dirk Herrmann
Drei Unfälle an zwei Tagen: Warum der Berufsverkehr auf der B29 Richtung Stuttgart dreimal zum Erliegen kam

Drei Unfälle an zwei Tagen Warum der Berufsverkehr auf der B29 Richtung Stuttgart dreimal zum Erliegen kam

Auf der B29 zwischen Winterbach und Weinstadt kracht es gleich dreimal binnen 24 Stunden. Was dahintersteckt – und warum viele Pendler ratlos im Stau standen.
Von Frank Rodenhausen
Volkshochschule Unteres Remstal: Start für das „honigsüße Hobby“ – VHS bildet Remstal-Imker aus

Volkshochschule Unteres Remstal Start für das „honigsüße Hobby“ – VHS bildet Remstal-Imker aus

Auf der Suche nach einem entspannenden, sinnvollen Hobby? Die Volkshochschule Unteres Remstal hat dazu ein Angebot: den Lehrgang „Remstal-Imker für ein Jahr“.
Von Annette Clauß
Weitere Artikel zu Fellbach Video
 
 