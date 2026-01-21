Reihe „Trunk und Trubel“: Von wegen „Dry January“ – Fellbachs Wengerter feiern DJ-Party im Flaschenlager

Das neue Jahr ist gerade mal drei Wochen alt – und schon dürfen gute Vorsätze für 2026 aus Sicht der Fellbacher Weingärtner langsam auch mal Pause machen. Unter dem Motto „Forget Dry January – Drink Fine Wine“ lädt die bekannte Genossenschaft am Samstag, 24. Januar, zur ersten besten Party des Jahres in ihr Flaschenlager in der Kelter ein.

Wer sich am Silvesterabend feierlich Enthaltsamkeit, Verzicht und Askese geschworen hat oder unter dem Eindruck eines alkoholmäßig aus dem Ruder gelaufenen Jahreswechsels schlicht ein bisschen kürzertreten wollte, muss die Schlagzahl wieder erhöhen.

Der Eintritt ist frei, der Sound entspannt

Von 17 bis 24 Uhr treffen am Fuß des Kappelbergs feine Weine auf entspannte Beats: DJ Pellex sorgt für den Sound, während die Gäste eine vielfältige Auswahl an Weinen genießen können. Der Eintritt ist frei, das Ambiente entspannt – ganz nach dem Motto: Sip Happens.

Die Party ist zugleich der Auftakt der neuen Eventreihe „Trunk & Trubel“, mit der die Genossenschaft den Genuss und die Geselligkeit in unterschiedlichen Formaten erlebbar machen möchte. Neben vier größeren Events – darunter die Januar-Party im Flaschenlager oder ein Picknick am Kappelberg im Mai – stehen auch zahlreiche Aktionen und Verkostungen im Weinverkauf in der Neuen Kelter auf dem Programm.

Schon im Januar gibt es dort mehrere Highlights: Bereits über die Bühne ging eine Aktion rund ums Nixle, den alkoholfreien weißen Secco der Fellbacher Weingärtner. An diesem Mittwoch lädt die „Next Generation“ der Genossenschaft zum Tasting ihrer persönlichen Lieblingsweine ein, am Donnerstag folgt eine Spirituosenverkostung mit Produkten der Destillerien Rieger und Hofmeister. Ergänzt wird das Programm durch ein Gewinnspiel am Freitag.

Auch das Thema bewusster Genuss spielt eine Rolle: In der Neuen Kelter gibt es eine breite Auswahl an alkoholfreien und entalkoholisierten Getränken – als Begleitung für den Dry January, die Fastenzeit oder einen alkoholfreien Lebensstil. Ergänzt wird das Sortiment durch fruchtsüße, alkoholreduzierte Federle-Weine – für alle, denen der Januar dann doch zu trocken wird.

Für den Mittelweg beim Fasten gibt’s alkoholreduzierte Federle-Weine

Wer sich noch spontan mit Wein eindecken möchte, profitiert laut Geschäftsführer Florian Gruner von einer Aktion, bei der zusätzliche Flaschen beim Kauf größerer Mengen beigelegt werden. „ Mit Trunk & Trubel zeigen wir, dass Wein mehr ist als ein Getränk“, sagt er.